В Європі відкриють маршрут для електричних вантажівок з мережею зарядних станцій

Завдяки цьому проєкту, який в середньому охоплюватиме 221 000 кілометрів на рік, обсяг шкідливих викидів CO₂ зменшиться на 298 тонн. Такий показник можна порівняти з викидами 210 легкових автомобілів. Про це повідомляє Scania.

Автори ініціативи говорять про досягнення 85% використання транспортних засобів протягом їхнього річного пробігу, зосереджуючись на ефективності паспортного навантаження. Повномасштабна діяльність запланована на середину 2025 року.

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Співпраця об’єднує диспетчерську вежу Scania та цифрові інструменти LOTS Group, включаючи оптимізацію маршруту та керування зарядкою, для забезпечення найвищого рівня ефективності роботи.

"Завдяки партнерству між транспортними покупцями, перевізниками та постачальниками зарядних пристроїв ми максимізуємо використання та зменшуємо викиди, встановлюючи еталон для логістики в Європі", – сказав Йохан Палмквіст, керуючий директор LOTS Group у Європі.

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Монс Ісакссон, менеджер з логістики SKF Sverige, також підкреслив переваги партнерства для навколишнього середовища, зазначивши, що це співробітництво "забезпечує клієнтам екологічні транспортні засоби, підтримуючи наші амбіції щодо нульового впливу на клімат у всьому ланцюжку створення вартості".

Проєкт має на меті збалансувати використання транспортних засобів і стратегії заряджання для максимальної ефективності роботи та навколишнього середовища. Співпраця демонструє, що вантажні перевезення за допомогою BEV є здійсненними для великих відстаней і важких вантажів.