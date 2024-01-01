В Европе появилась первая и пока единственная парковочная зона платинового статуса

Стоянка расположена у границы Румынии с Венгрией вдоль ключевого коридора на шоссе A1 в уезде Тимиш, Румыния. Платиновое парковки грузовиков в этом месте стало возможным благодаря специальному финансированию ЕС.

Адвокация международной Ассоциации перевозчиков IRU обеспечила выделение 750 миллионов евро из бюджета ЕС на развитие и модернизацию безопасных и безопасных парковочных зон. Это финансирование сделало возможным инвестиции в первую в Европе сертифицированную парковку для грузовиков Dekra Platinum.

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Сертификация Dekra означает соответствие строгим европейским стандартам безопасности, установленным правилами ЕС. Сертификация Dekra Platinum гарантирует наивысший уровень безопасности и безопасности паркинга.

Построение надежной сети безопасных и защищенных мест для парковки грузовиков по всей Европе будет способствовать процветанию европейского транспортного сектора, одновременно улучшая условия труда водителей и повышая безопасность на дорогах.

Здесь организована охрана 24/7: вся стоянка круглосуточно охраняется обученным персоналом, который занимается видеонаблюдением. Установлено около 160 камер, обеспечивающих комплексное видеонаблюдение с распознаванием регистрационных номеров транспортных средств.

Создано 86 мест, из которых 13 мест предназначены для рефрижераторов. Там установлены трехфазные розетки для холодильных установок.

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На парковке есть санузлы, душевые, стиральные и сушильные машины, ресторан, магазин. Кстати, весь объект работает на электроэнергии, полученной от энергии ветра.

Есть две зарядные станции для электромобилей, они доступны за пределами охранной зоны, что позволяет производить зарядки транзитному транспорту. Каждый станция имеет мощность 185 кВт.

Отсутствие безопасных и защищенных мест для парковки грузовиков по всей Европе является серьезной проблемой. В ЕС доступно 300 000 парковочных мест для грузовых автомобилей с существенной нехваткой 100 000 мест для удовлетворения общего спроса.

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При этом из упомянутого числа доступных стоянок только 7000 мест, или менее 3% существующих парковочных мест в ЕС, находятся в сертифицированных безопасных зонах.