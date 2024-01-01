В Європі з’явилася перша і поки єдина паркувальна зона платинового статусу

Стоянка розташована біля кордону Румунії з Угорщиною вздовж ключового коридору на шосе A1 у повіті Тіміш, Румунія. Платинове паркування вантажівок у цьому місці стало можливим завдяки спеціальному фінансуванню ЄС.

Адвокація міжнародної Асоціації перевізників IRU забезпечила виділення 750 мільйонів євро з бюджету ЄС на розвиток і модернізацію безпечних і безпечних паркувальних зон. Це фінансування уможливило інвестиції в першу в Європі сертифіковану парковку для вантажівок Dekra Platinum.

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Сертифікація Dekra означає відповідність суворим європейським стандартам безпеки, встановленим правилами ЄС. Сертифікація Dekra Platinum гарантує найвищий рівень безпеки та безпеки паркінгу.

Побудова надійної мережі безпечних і захищених місць для паркування вантажівок по всій Європі сприятиме процвітанню європейського транспортного сектору, одночасно покращуючи умови праці водіїв і підвищуючи безпеку на дорогах.

Тут організована охорона 24/7: вся стоянка цілодобово охороняється навченим персоналом, який займається відеоспостереженням. Встановлено близько 160 камер, що забезпечують комплексне відеоспостереження з розпізнаванням реєстраційних номерів транспортних засобів.

Створено 86 місць, з яких 13 місць призначені для рефрижераторів. Там встановлені трифазні розетки для холодильних установок.

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На парковці є санвузли, душові, пральні та сушильні машини, ресторан, магазин. До речі, весь об’єкт працює на електроенергії, отриманій від енергії вітру.

Є дві зарядні станції для електромобілів, вони доступні за межами охоронної зони, що дає змогу зарядки транзитному транспорту. Кожен станція має потужність 185 кВт.

Відсутність безпечних і захищених місць для паркування вантажівок по всій Європі є серйозною проблемою. В ЄС доступно 300 000 паркувальних місць для вантажних автомобілів із суттєвою нестачею 100 000 місць для задоволення загального попиту.

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При цьому із згаданого числа доступних стоянок тільки 7000 місць, або менше 3% існуючих паркувальних місць в ЄС, знаходяться в сертифікованих безпечних зонах.