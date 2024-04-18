Із 22 квітня 2024 року за паркування в Києві з водіїв знову стягуватимуть кошти. Оплатити можна буде лише через додаток Київ Цифровий.

Паркування на муніципальних майданчиках буде платне в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу й неділю за паркування можна не платити без ризику отримати штраф. Розмір штрафу за несплачене паркування становить 20-кратну вартість однієї години стоянки.

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Столична влада вирішила, що вартість залежить від зони міста і становить:

1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик – 35 грн/год;

2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн/год;

3 зона, решта міста – 5 грн/год.

Єдиний спосіб переказати кошти – мобільний додаток Київ Цифровий.

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Перед початком паркування водії мають:

вибрати «Сервіси водія» → «Погодинне паркування»;

вибрати номер авто з переліку або вказати його;

самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією;

натиснути «Почати паркування»;

натиснути «Завершити паркування» щойно авто залишить паркінг.

після цього можна перейти до «Оплати паркування».

Паркування можна оплатити лише карткою, через Apple Pay чи Google Pay. Оплата паркування готівкою не неможлива.

У КМДА обіцяють, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв і не здійснюватимуть евакуацію автомобілів, які припарковані з порушенням.

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Нагадаємо, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник обіцяв, що паркування в столиці буде безкоштовним до кінця воєнного стану. “Паркування у столиці на період воєнного стану залишається безкоштовним. Тому, якщо у вас вимагають кошти за паркування, знайте – це шахраї. Викликайте поліцію!” – закликав Микола Поворозник.