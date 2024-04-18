С 22 апреля 2024 года за парковку в Киеве с водителей снова будут взимать деньги. Оплатить можно будет только через приложение Киев Цифровой.

Парковка на муниципальных площадках будет платной в будни с 08:00 до 22:00. В остальное время в будни и в течение дня в субботу и воскресенье за парковку можно не платить без риска получить штраф. Размер штрафа за неоплаченную парковку составляет 20-кратную стоимость одного часа стоянки.

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Столичные власти решили, что стоимость зависит от зоны города и составляет:

1 зона, центральные улицы вокруг ул. Крещатик – 35 грн/час;

2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска – 25 грн/час;

3 зона, остальной город – 5 грн/час.

Единственный способ перевести средства – мобильное приложение Киев Цифровой.

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Перед началом парковки водители должны:

выбрать "Сервисы водителя" → "Почасовая парковка";

выбрать номер авто из перечня или указать его;

самостоятельно выбрать адрес и номер парковочной площадки из списка или он автоматически определится по геолокации;

нажать "Начать парковку";

нажать "Завершить парковку" как только авто покинет паркинг.

после этого можно перейти к "Оплате парковки".

Парковку можно оплатить только карточкой, через Apple Pay или Google Pay. Оплата парковки наличными не невозможна.

В КГГА обещают, что во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей и не будут осуществлять эвакуацию автомобилей, которые припаркованы с нарушением.

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Напомним, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник обещал, что парковка в столице будет бесплатной до конца военного положения. "Парковка в столице на период военного положения остается бесплатной. Поэтому, если у вас требуют деньги за парковку, знайте – это мошенники. Вызывайте полицию!" – призвал Николай Поворозник.