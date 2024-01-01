Паркувальники не зможуть евакуювати автомобілі з вулиць: ухвалено новий закон

Верховна рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт 9092-3, яким планують заборонити евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час дії воєнного стану. Для цього змінять повноваження інспекторів з паркування у Кодексі про адміністративні правопорушення, повідомляє Судово-Юридична газета.

Метою цього законопроекту є забезпечення безпеки водіїв під час повітряних тривог, коли вони змушені залишати автомобілі для пошуку укриття.

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Водночас інспектори з паркування залишатимуться відповідальними за штрафи за неправильне паркування, особливо на місцях для осіб з інвалідністю.

Законопроектом вносяться такі зміни до Кодексу про адмініправопорушення:

забороняється тимчасове затримання транспортного засобу інспекторами з паркування під час дії правового режиму воєнного стану

розширюється перелік підстав для інспекторів з паркування щодо притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 6 ст. 122 (Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю) та ч. 6 ст. 152-1 (Паркування транспортного засобу на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю);

уточнюються норми санкцій статей 122 «Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху» та 152-1 «Порушення правил паркування транспортних засобів та порушення правил обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів».



Як зазначають автори законопроекту, його прийняття врегулює питання тимчасового затримання транспортного засобу під час дії правового режиму воєнного стану в Україні. Точніше – під час повітряної тривоги дозволить зберегти життя та здоров’я водіїв, які змушені швидко залишати транспортні засоби для пошуку укриття, порушуючи правила зупинки або стоянки.

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«Згідно статті 265-4 КУпАП інспектори з паркування мають право здійснювати тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставки для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку. При цьому, на сьогодні, у більшості випадків, виконавчі комітети місцевих рад зловживають наданим правом та перетворили евакуацію транспортних засобів на власний бізнес-проект. Часто такі затримання відбуваються навіть без законних підстав. Особливо ганебна ситуація склалась у великих містах: Київ, Харків, Дніпро, Одеса тощо.

Формування вартості послуг з евакуації транспортних засобів є непрозорою та зазвичай завищеною. Безпосередньо евакуацією транспортних засобів займаються приватні компанії або ФОП, які наближені до керівництва міста.

При цьому варто взяти до уваги, що під час воєнного стану населені пункти України зазнають масованих ракетних обстрілів. Щоб зберегти власні життя та здоров’я під час повітряної тривоги водії змушені швидко залишати транспортні засоби для пошуку укриття, при цьому часто порушуючи правила зупинки або стоянки в межах відповідного населеного пункту.

В такому разі, з етичної та моральної точки зору неприпустимо вимагати від водіїв не порушувати правила зупинки або стоянки, адже в першу чергу вони повинні піклуватися про власне життя та здоров’я, а не про дотримання Правил дорожнього руху», – пояснюють народні депутати свою ідею.

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