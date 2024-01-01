Парковщики не смогут эвакуировать автомобили с улиц: принят новый закон

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 9092-3, которым планируют запретить эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке на время действия военного положения. Для этого изменят полномочия инспекторов по парковке в Кодексе об административных правонарушениях, сообщает Судебно-Юридическая газета.

Целью этого законопроекта является обеспечение безопасности водителей во время воздушных тревог, когда они вынуждены оставлять автомобили для поиска укрытия.

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В то же время инспекторы по парковке будут оставаться ответственными за штрафы за неправильную парковку, особенно на местах для лиц с инвалидностью.

Законопроектом вносятся следующие изменения в Кодекс об админправонарушениях:

запрещается временное задержание транспортного средства инспекторами по парковке во время действия правового режима военного положения

расширяется перечень оснований для инспекторов по парковке по привлечению к административной ответственности по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью) и ч. 6 ст. 152-1 (Парковка транспортного средства на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью);

уточняются нормы санкций статей 122 "Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения" и 152-1 "Нарушение правил парковки транспортных средств и нарушение правил оборудования площадок для платной парковки транспортных средств".



Как отмечают авторы законопроекта, его принятие урегулирует вопрос временного задержания транспортного средства во время действия правового режима военного положения в Украине. Точнее – во время воздушной тревоги позволит сохранить жизнь и здоровье водителей, которые вынуждены быстро оставлять транспортные средства для поиска укрытия, нарушая правила остановки или стоянки.

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"Согласно статье 265-4 КУоАП инспекторы по парковке имеют право осуществлять временное задержание транспортного средства путем доставки для хранения на специальную площадку или стоянку. При этом, на сегодня, в большинстве случаев, исполнительные комитеты местных советов злоупотребляют предоставленным правом и превратили эвакуацию транспортных средств в собственный бизнес-проект. Часто такие задержания происходят даже без законных оснований. Особенно позорная ситуация сложилась в крупных городах: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и тому подобное.

Формирование стоимости услуг по эвакуации транспортных средств является непрозрачной и обычно завышенной. Непосредственно эвакуацией транспортных средств занимаются частные компании или ФЛП, которые приближены к руководству города.

При этом следует принять во внимание, что во время военного положения населенные пункты Украины испытывают массированные ракетные обстрелы. Чтобы сохранить жизнь и здоровье во время воздушной тревоги, водители вынуждены быстро оставлять транспортные средства для поиска укрытия, при этом часто нарушая правила остановки или стоянки в пределах соответствующего населенного пункта.

В таком случае, с этической и моральной точки зрения недопустимо требовать от водителей не нарушать правила остановки или стоянки, ведь в первую очередь они должны заботиться о собственной жизни и здоровье, а не о соблюдении Правил дорожного движения", – объясняют народные депутаты свою идею.

Закон начнет действовать после принятия его во втором чтении, подписи главы государства и публикации в официальной прессе.

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