Цены на подержанные автомобили в Европе остаются стабильными уже долгое время, однако дилеры ожидают их снижения в течение 2024 года.

Индекс цен AUTO1 Group, который показывает ежемесячное изменение цен на подержанные автомобили в Европе (оптовые), оставался довольно стабильным, и даже показывает постепенное незначительное снижение.

В течение 2023 года цены на автомобили с пробегом в ЕС оставались в целом стабильными с небольшим снижением на 1,6% с января по декабрь. Цены в декабре все еще были на 25% выше, чем в декабре 2019 года, до пандемии COVID-19, сообщает Институт исследований авторынка.

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Ценовой индекс Auto1 Group 2015-2023

Согласно последнему опросу AUTO1 среди европейских дилеров-партнеров, 7,6% руководителей таких бизнесов считают текущий уровень цен очень положительным для их бизнеса, тогда как 38,0% дилеров утверждают, что текущие цены на подержанные автомобили негативно влияют на их бизнес. 54,4% дилеров считают текущий уровень цен нейтральным для своего бизнеса.

Несмотря на то, что цены на подержанные автомобили оставались стабильными в течение 2023 года, как видно на слайдах, только четверть (25,9%) участников опроса считают, что цены на подержанные автомобили останутся стабильными в 2024 году. Меньшинство (а это 13% дилеров), прогнозируют, что цены вырастут в этом году, тогда как большинство (61,1%) опрошенных дилеров ожидают, что цены снизятся в 2024 году. Особенно немецкие (64,8%) и итальянские (72,2%) дилеры уверены, что в этом году цены на рынке уменьшатся. Для сравнения, только половина французских (52,6%) и голландских (51,9%) дилеров считают, что цены снизятся.

Ценовой прогноз 2024 от Auto1 Group

"В 2024 году более 60% наших европейских дилеров-партнеров ожидают снижения цен на автомобили с пробегом этого года. Мы приветствуем снижение цен на подержанные авто, поскольку это приведет к тому, что больше потребителей смогут позволить себе покупку машины. Мы ожидаем положительного влияния на рыночные транзакции и с нетерпением ждем поддержки и сотрудничества с нашими дилерами-партнерами для успешного 2024 года", – подытожил Мориц Люк, старший вице-президент по продажам и операциям AUTO1 Group.

Напомним, что средняя цена на электромобили падает на 15 тысяч долларов ежегодно..