Ціни на вживані автомобілі в Європі залишаються стабільними вже довгий час, однак дилери очікують їх зниження протягом 2024 року.

Індекс цін AUTO1 Group, який показує щомісячну зміну цін на вживані автомобілі в Європі (гуртові), залишався доволі стабільним, і навіть показує поступове незначне зниження.

Протягом 2023 року ціни на автомобілі з пробігом в ЄС залишалися загалом стабільними з невеликим зниженням на 1,6% із січня по грудень. Ціни в грудні все ще були на 25% вищими, ніж у грудні 2019 року, до пандемії COVID-19.

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Ціновий індекс Auto1 Group 2015-2023

Відповідно до останнього опитування AUTO1 серед європейських дилерів-партнерів, 7,6% керівників таких бізнесів вважають поточний рівень цін дуже позитивним для їхнього бізнесу, тоді як 38,0% дилерів стверджують, що поточні ціни на вживані автомобілі негативно впливають на їхній бізнес. 54,4% дилерів вважають поточний рівень цін нейтральним для свого бізнесу.

Попри те, що ціни на вживані автомобілі залишалися стабільними протягом 2023 року, як видно на слайдах, лише чверть (25,9%) учасників опитування вважають, що ціни на вживані автомобілі залишаться стабільними у 2024 році. Меншість (а це 13% дилерів), прогнозують, що ціни зростуть цього року, тоді як більшість (61,1%) опитаних дилерів очікують, що ціни знизяться у 2024 році. Особливо німецькі (64,8%) та італійські (72,2%) дилери впевнені, що цього року ціни на ринку зменшаться. Для порівняння, лише половина французьких (52,6%) та голландських (51,9%) дилерів вважають, що ціни знизяться.

Ціновий прогноз 2024 від Auto1 Group

"У 2024 році понад 60% наших європейських дилерів-партнерів очікують зниження цін на автомобілі з пробігом цього року. Ми вітаємо зниження цін на вживані авто, оскільки це призведе до того, що більше споживачів зможуть дозволити собі купівлю машини. Ми очікуємо позитивного впливу на ринкові транзакції та з нетерпінням чекаємо підтримки та співпраці з нашими дилерами-партнерами для успішного 2024 року", — підсумував Моріц Люк, старший віцепрезидент із продажів та операцій AUTO1 Group.

Нагадаємо, що середня ціна на електромобілі падає на 15 тисяч доларів щорічно..