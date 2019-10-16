Регистрации новых легковых авто в странах ЕС в сентябре выросли на 14,5%.

За сентябрь 2019 года в странах ЕС зарегистрированы 1,2 млн новых легковушек. Это на 14,5% больше, чем в сентябре прошлого года. Такой серьезный рост (в Европе обычно бывает динамика на несколько процентов) в годовом исчислении является результатом низкой базы сравнения, поскольку регистрации значительно упали в сентябре 2018 года (-23,5%) после введения новой процедуры испытаний на соответствие транспортных средств стандартам топливной эффективности и экологичности WLTP.

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В результате в отчетном месяце все страны-члены ЕС (кроме Болгарии) объявили об увеличении регистраций. Четыре из пяти основных рынков ЕС зафиксировали двухзначный рост: Германия (+22,2%), Испания (+18,3%), Франция (+16,6%) и Италия (+13,4%). В то же время в Великобритании восстановление рынка было незначительным (+1,3%), поскольку неопределенность в связи с Brexit продолжает влиять на доверие потребителей.

Несмотря на это, в прошлом месяце Великобритания обошла Германию и вышла на первое место по количеству регистраций новых легковых автомобилей – 343 255 авто. Сентябрьский результат Германии – 244 622 зарегистрированных авто. Замыкает лидерскую тройку Франция, где было реализовано 173 443 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 250 402 авто, при этом рост составил 47% в сравнении с прошлогодним сентябрем. На втором месте – PSA Group с результатом 205 742 проданных автомобилей, что на 3,9% превышает показатель годичной давности. И третий результат у RENAULT Group – 121 461 шт. (рост 28,1%).

Всего за девять месяцев 2019 года количество регистраций новых автомобилей в ЕС сократилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на восстановление спроса по всему Европейскому союзу в сентябре, Германия была единственным крупным рынком, который продемонстрировал положительный результат (+2,5%) в этом году. На других крупных автомобильных рынках ЕС наблюдалось падение спроса.

Напомним, что эксперт спрогнозировал, каким будет авторынок через 10 лет.