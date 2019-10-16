Реєстрації нових легкових авто в країнах ЄС у вересні виросли на 14,5%.

За вересень 2019 році в країнах ЄС зареєстровано 1,2 млн нових легковиків. Це на 14,5% більше, ніж у вересні минулого року. Таке серйозне зростання (в Європі зазвичай буває динаміка на кілька відсотків) в річному обчисленні є результатом низької бази порівняння, оскільки реєстрації значно впали у вересні 2018 роки (-23,5%) після введення нової процедури випробувань на відповідність транспортних засобів стандартам паливної ефективності та екологічності WLTP.

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В результаті в звітному місяці всі країни-члени ЄС (крім Болгарії) оголосили про збільшення реєстрацій. Чотири з п’яти основних ринків ЄС зафіксували двозначне зростання: Німеччина (+22,2%), Іспанія (+18,3%), Франція (+16,6%) і Італія (+13,4%). В той же час у Великобританії відновлення ринку було незначним (+1,3%), оскільки невизначеність у зв’язку Brexit-ом продовжує впливати на довіру споживачів.

Незважаючи на це, минулого місяця Великобританія обійшла Німеччину і вийшла на перше місце за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів – 343 255 авто. Вересневий результат Німеччини – 244 622 зареєстрованих авто. Замикає лідерську трійку Франція, де було реалізовано 173 443 нових легкових автомобілів.

Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 250 402 авто, при цьому зростання склало 47% в порівнянні з торішнім вереснем. На другому місці PSA Group з результатом 205 742 проданих автомобілів, що на 3,9% перевищує показник річної давності. І третій результат у RENAULT Group – 121 461 шт. (зростання 28,1%).

Всього за дев’ять місяців 2019 року кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС скоротилася на 1,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Незважаючи на відновлення попиту по всьому Європейському союзу у вересні, Німеччина була єдиним великим ринком, який продемонстрував позитивний результат (+2,5%) в цьому році. На інших великих автомобільних ринках ЄС спостерігалося падіння попиту.

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