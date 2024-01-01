В Европе снова начинают активно покупать электромобили в Европе

По подсчетам экспертов Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в январе-феврале три из четырех крупнейших рынков ЕС, на которые приходится 64% всех регистраций электромобилей BEV, зафиксировали двузначный прирост. Германия имеет +41%, Бельгия +38% и Нидерланды +25%. Это контрастирует с Францией, где наблюдается небольшое снижение на 1,3%.

Читайте также На рынке автомобилей ЕС аккумуляторные авто впервые обошли дизельные

За январь-февраль 2025 года регистрация гибридных электромобилей, подключаемых к сети электромобилей, снизилась на 5% до 124 947 единиц. Снижение обусловлено в основном значительным сокращением на ключевых рынках, таких как Бельгия (-65,3%) и Франция (-49,3%).

В результате гибридные электромобили, подключаемые к сети электромобилей, сейчас составляют 7,4% от общего количества зарегистрированных автомобилей в ЕС.

Читайте также В Европе увеличат число электрических грузовиков

Доля дизельных и бензиновых автомобилей ушла в минус. Сейчас зарегистрировано 489 838 новых автомобилей, доля рынка бензина упала до 29,1% по сравнению с 35,5% за тот же период прошлого года. Подобным образом, рынок дизельных автомобилей сократился на 28%, что привело к 9,7% рынка.