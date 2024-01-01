У Європі знову починають активно купувати електромобілі

За підрахунками експертів Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), у січні-лютому три з чотирьох найбільших ринків ЄС, на які припадає 64% усіх реєстрацій електромобілів BEV, зафіксували двозначний приріст. Німеччина має +41%, Бельгія +38% та Нідерланди +25%. Це контрастує з Францією, де спостерігається невелике зниження на 1,3%.

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За січень-лютий 2025 року реєстрація гібридних електромобілів, що підключаються до мережі електромобілів, знизилася на 5% до 124 947 одиниць. Зниження зумовлене в основному значним скороченням на ключових ринках, таких як Бельгія (-65,3%) і Франція (-49,3%).

У результаті гібридні електромобілі, що підключаються до мережі електромобілів, зараз становлять 7,4% від загальної кількості зареєстрованих автомобілів у ЄС.

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Доля дизельних та бензинових автомобілів пішла в мінус. Наразі зареєстровано 489 838 нових автомобілів, частка ринку бензину впала до 29,1% порівняно з 35,5% за той самий період минулого року. Подібним чином, ринок дизельних автомобілів скоротився на 28%, що призвело до 9,7% ринку.