В Европе воруют из грузовиков прямо на ходу

В первый месяц лета в Нидерландах уже зарегистрировано два подобных инцидента, в обоих случаях злоумышленники сумели на ходу перебрасывать из кузова перевозчика в свой автомобиль крупную партию товара.

Как сообщает польский журнал 40ton.net, кражи произошли в двух разных частях страны, на дорогах примерно в 150 километрах друг от друга. В ночь с 6 на 7 июня, около 2 часов ночи, воры на ходу проникли в фуру вблизи Олдзенцаля, на шоссе А1, забрав груз из полуприцепа магистрального тягача, который направлялся в Германию.

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Второй инцидент произошел в ночь с 11 на 12 июня, между 23:45 и 00:15, вблизи города Горинхем, на автостраде A27 на север. Также похищена крупная партия товара.

Оба случая вместе с обращением к свидетелям о помощи обнародовала компания "ТТ-Эксперты", специализирующаяся на раскрытии транспортных преступлений. Компании даже удалось найти зацепку по второй краже.

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Есть также видео с камер наблюдения со станции Shell на автомагистрали A59, на котором видно два подозрительных на вид транспортных средства. Вероятно, эти автомобили ждали предварительно выбранный набор, вошли в движение сразу после его прохождения, а затем поехали за ним на перекрестке автомагистралей A59 и A27. К сожалению, на этом след заканчивается, ведь сама кража произошла на не охваченной мониторингом территории.