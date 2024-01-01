В Європі крадуть з вантажівок прямо на ходу

В перший місяць літа в Нідерландах вже зареєстровано два подібних інциденти, в обох випадках зловмисники зуміли на ходу перекидати з кузова перевізника у свій автомобіль велику партію товару.

Як повідомляє польський часопис 40ton.net, крадіжки сталися в двох різних частинах країни, на дорогах приблизно в 150 кілометрів одна від одної. У ніч з 6 на 7 червня, близько 2 години ночі, злодії на ходу проникли в фуру поблизу Олдзенцаля, на шосе А1, забравши вантаж із напівпричепа магістрального тягача, що прямував до Німеччини.

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Другий інцидент стався в ніч з 11 на 12 червня, між 23:45 і 00:15, поблизу міста Горінхем, на автостраді A27 на північ. Також викрадено велику партію товару.

Обидва випадки разом із зверненням до свідків про допомогу оприлюднила компанія «ТТ-Експерти», що спеціалізується на розкритті транспортних злочинів. Компанії навіть вдалося знайти зачіпку щодо другої крадіжки.

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Є також відео з камер спостереження зі станції Shell на автомагістралі A59, на якому видно два підозрілих на вигляд транспортних засоби. Ймовірно, ці автомобілі чекали на попередньо обраний набір, увійшли в рух відразу після його проходження, а потім поїхали за ним на перехресті автомагістралей A59 і A27. На жаль, на цьому слід закінчується, адже сама крадіжка сталася на не охопленій моніторингом території.