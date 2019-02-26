Если в течение трех лет "архаичные" модели не подтянутся к нужным стандартам по экологичности и системам безопасности – просто исчезнут с рынка.

Депутаты Европарламента проголосовали за введение новых, значительно более жестких требований к сертификации автомобилей.

Для получения Одобрения типа транспортного средства, которое дает право на его продажу в странах Европы, нужно, чтобы он имел высокотехнологичное оснащение.

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После того как депутаты Европарламента проголосовали за введение новых правил, автомобили без обязательного списка систем безопасности просто исчезнут из продажи на территории Старого Света.

Новые правила обязывают автопроизводителей оснащать свои машины для продажи на территории Евросоюза, интеллектуальной системой поддержания скорости с автоматическим предупреждением о превышении, системой удержания автомобиля в полосе движения, системы автономного экстренного торможения, предупреждения о сонливости водителя и определения степени опьянения водителя – так называемым алкозамком.

“Безопасность участников дорожного движения находится в центре нашего внимания. Это постановление в прямом смысле касается жизни и смерти. Мы сосредоточили все наши усилия на спасении жизней и снижении числа получаемых на дорогах травм. Дополнительное обязательное оборудование для легковых, грузовых автомобилей и автобусов спасет человеческие жизни. Я очень горжусь Европейским парламентом. Несмотря на все наши разногласия, его члены поддержали эту амбициозную предложение”, – сказал член Европейского парламента от Польши Рона Тун.

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