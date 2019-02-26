Якщо протягом трьох років "архаїчні" моделі не підтягнуться до потрібних стандартів за екологічністю та системами безпеки – просто зникнуть з ринку.

Депутати Європарламенту проголосували за введення нових, значно жорсткіших вимог до сертифікації автомобілів.

Для отримання Схвалення типу транспортного засобу, що дає право на його продаж в країнах Європи, потрібно, аби він мав високотехнологічне оснащення.

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Після того як депутати Європарламенту проголосували за введення нових правил, автомобілі без обов’язкового списку систем безпеки просто зникнуть з продажу на території Старого Світу.

Нові правила зобов’язують автовиробнків оснащувати свої машини для продажу на території Євросоюзу, інтелектуальною системою підтримки швидкості з автоматичним попередженням про перевищення, системою утримання автомобіля в смузі руху, системами автономного екстреного гальмування, попередження про сонливість водія та визначення ступня сп'яніння водія – так званим алкозамком.

“Безпека учасників дорожнього руху знаходиться в центрі нашої уваги. Ця постанова в прямому сенсі стосується життя і смерті. Ми зосередили всі наші зусилля на порятунок життів і зниженні числа одержуваних на дорогах травм. Додаткове обов'язкове обладнання для легкових, вантажних автомобілів і автобусів врятує людські життя. Я дуже пишаюся Європейським парламентом. Незважаючи на всі наші розбіжності, його члени підтримали цю амбітну пропозицію”, – сказав член Європейського парламенту від Польщі Рона Тун.

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