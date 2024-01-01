В Евросоюзе будут массово проверять выхлопные газы грузовиков

Речь идет о комплексном пересмотре правил безопасности дорожного движения и регистрации транспортных средств в ЕС. В первую очередь, сообщает ведомственный сайт Еврокомиссии, новая редакция “Пакета пригодности к эксплуатации” учитывает увеличение числа электромобилей и адаптирует разработанные требования и правила к новым технологиям.

Будут введены усиленные проверки, включая периодические технические осмотры для электромобилей и усовершенствованных систем помощи водителю, ежегодные осмотры для старых автомобилей и фургонов. Ожидается применение усовершенствованных методов тестирования выбросов для выявления транспортных средств с высоким уровнем выбросов с целью уменьшения загрязнения мелкими частицами.

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Среди других предложений ожидается введение обязанности проверять крепление грузов во время каждого придорожного осмотра грузового автомобиля. Также обязательной будет фиксация показаний одометра при технических осмотрах во всех странах ЕС (некоторые страны до сих пор его не используют). Информация о результатах технических испытаний будет храниться в цифровом виде, в международных тестах данных. Благодаря этому службы смогут проверять подлинность тестов в транспортных средствах из-за рубежа.

Ключевые элементы новых правил

Адаптация испытаний к новым транспортным средствам: периодические технические осмотры электромобилей и новые испытания электронных систем безопасности, включая проверку целостности программного обеспечения систем, касающихся безопасности и выбросов.

Новые испытания на выбросы: выявление транспортных средств с высоким уровнем выбросов, включая несанкционированные, с использованием передовых методов для определения сверхмелких частиц и NOx.

Борьба с мошенничеством: запись показателей одометра: запись показателей одометра в национальные базы данных для трансграничного обмена историей одометра.

Ежегодные осмотры: для автомобилей и фургонов старше десяти лет.

Цифровизация: выдача электронных сертификатов регистрации транспортных средств и периодических испытаний, а также обмен данными через общую платформу для упрощения административных процессов.

Взаимное признание сертификатов периодического технического осмотра: обеспечение трансграничного признания периодического технического осмотра, проведенного в другом государстве-члене, для автомобилей в течение шести месяцев.

Улучшенное управление данными: Упрощение доступа к техническим данным транспортных средств для центров тестирования.

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Следующие шаги

Теперь предложения будут рассмотрены Европейским парламентом и Советом согласно обычной законодательной процедуре.

После согласования Комиссия подготовит необходимые делегированные и имплементационные акты для определенных аспектов имплементации правил.