Водителям фур планируют разрешить жить в кабине постоянно

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Ночевка изредка в кабине еще вероятна, но постоянно в месячном рейсе жить там трудно
Однако это будет возможно только при условии, что для отдыха водитель грузовика заехал на сертифицированную по официальной квалификации ЕС стоянку под круглосуточной охраной. Об этом сообщает Европейская федерация транспортников (ETF).
К такому решению чиновников побуждают упреки владельцев транспортных компаний о том, что дорожная инфраструктура не в состоянии обеспечить водителей гостиничными номерами для отдыха. Мол, мы за отдых водителей в гостинице, но туда не попасть из-за нехватки мест.
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Еврокомиссия готова пойти навстречу и выступает за существенное ослабление Пакета мобильности именно из-за отсутствия должного количества гостиничных паркингов. Для этого стоянки должны соответствовать статусу двух из четырех уровней квалификации стоянок Platinum и Gold.
Для работодателей такое решение очень выгодное – не нужно платить за дорогие места в гостиницах и мотелях, поскольку отдых водителя в кабине бесплатный. Против такой уступки чиновников Комиссии резко выступила Европейская федерация транспортников (ETF). По мнению экспертов сообщества, это – подножка водителям, которые неделями вынуждены будут ютиться на узкой лежанке спальника, где даже раскинуть руки невозможно. А еще здесь прослеживается угроза безопасности дорожного движения, поскольку водители не имели хорошего отдыха.
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"ETF считает это откровенной атакой на благосостояние водителей грузовиков, которые сейчас по закону могут быть вынуждены проводить в своих грузовиках три недели подряд. Неудивительно, что этот сектор сталкивается с наибольшей нехваткой рабочей силы в наши дни! Ни один ребенок не захочет проводить 3 недели вне дома, спать на двухъярусной кровати шириной менее 90 см, ночь за ночью, большую часть времени возле оживленной дороги или автомагистрали, поскольку SSPA очень мало", – отмечается в заявлении European Transport Workers' Federation.
Согласно новому исследованию Европейской комиссии, ЕС столкнулся с острой нехваткой безопасных и защищенных парковочных зон (SSPA) для профессиональных водителей, с текущим разрывом в 390 057 парковочных мест, который, как ожидается, возрастет до 483 000 к 2040 году. Поэтому чиновники Еврокомиссии считают, что для профессиональных водителей нужны более безопасные и надежные парковки, где можно ночевать в кабинах.
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Таким образом, доброе дело заботы о водителях на самом деле оказалась инструментом обесчеловечивания престижа водительской профессии и шаг к снижению безопасности на дорогах. Это выгодно будет только работодателям, которые сэкономят на оплате гостиничных мест, но навредит водителям и их здоровью.