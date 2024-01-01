Водіям фур планують дозволити жити в кабіні постійно

Однак це буде можливо лише за умови, що для відпочинку водій вантажівки заїхав на сертифіковану за офіційною кваліфікацією ЄС стоянку під цілодобовою охороною. Про це повідомляє Європейська федерація транспортників (ETF).

До такого рішення чиновників спонукають докори власників транспортних компаній про те, що дорожня інфраструктура не в змозі забезпечити водіїв готельними номерами для відпочинку. Мовляв, ми за відпочинок водіїв в готелі, але туди не потрапити через брак місць.

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Єврокомісія готова піти назустріч і виступає за суттєве послаблення Пакета мобільності саме через відсутність належної кількості готельних паркінгів. Для цього стоянки мають відповідати статусу двох з чотирьох рівнів кваліфікації стоянок Platinum та Gold.

Для роботодавців таке рішення дуже вигідне – не потрібно платити за дорогі місця в готелях та мотелях, оскільки відпочинок водія в кабіні безплатний. Проти такої поступки чиновників Комісії різко виступила Європейська федерація транспортників (ETF). На думку експертів спільноти, це – підніжка водіям, які тижнями змушені будуть тулитися на вузькій лежанці спальника, де навіть розкинути руки неможливо. А ще тут прослідковується загроза безпеці дорожнього руху, оскільки водії не мали гарного відпочинку.

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"ETF вважає це відвертою атакою на добробут водіїв вантажівок, які наразі за законом можуть бути змушені проводити у своїх вантажівках три тижні поспіль. Не дивно, що цей сектор стикається з найбільшою нестачею робочої сили в наші дні! Жодна дитина не захоче проводити 3 тижні поза домом, спати на двоярусному ліжку шириною менше 90 см, ніч за ніччю, більшу частину часу біля жвавої дороги чи автомагістралі, оскільки SSPA дуже мало", – зазначається в заяві European Transport Workers' Federation.

Згідно з новим дослідженням Європейської комісії, ЄС зіткнувся з гострою нестачею безпечних і захищених паркувальних зон (SSPA) для професійних водіїв, з поточним розривом у 390 057 паркувальних місць, який, як очікується, зросте до 483 000 до 2040 року. Тому чиновники Єврокомісії вважають, що для професійних водіїв потрібні більш безпечні та надійні паркування, де можна ночувати в кабінах.

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Таким чином, добра справа турботи про водіїв насправді виявилася інструментом знеславлення престижу водійської професії та крок до зниження безпеки на дорогах. Це вигідно буде лише роботодавцям, які зекономлять на оплаті готельних чи мотельних місць, але зашкодить водіям та їх здоров'ю.