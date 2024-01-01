В Євросоюзі масово перевірятимуть вихлопні гази вантажівок

Мова йде про комплексний перегляд правил безпеки дорожнього руху та реєстрації транспортних засобів у ЄС. В першу чергу, повідомляє відомчий сайт Єврокомісії, нова редакція “Пакета придатності до експлуатації” враховує збільшення числа електромобілів та адаптує розроблені вимоги й правила до нових технологій.

Буде запроваджено посилені перевірки, включаючи періодичні технічні огляди для електромобілів та вдосконалених систем допомоги водієві, щорічні огляди для старіших автомобілів та фургонів. Очікується застосування вдосконалених методів тестування викидів для виявлення транспортних засобів з високим рівнем викидів з метою зменшення забруднення дрібними частинками.

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Серед інших пропозицій очікується запровадження обов'язку перевіряти кріплення вантажів під час кожного придорожнього огляду вантажного автомобіля. Також обов'язковою буде фіксація показань одометра під час технічних оглядів у всіх країнах ЄС (деякі країни досі його не використовують). Інформація про результати технічних випробувань буде зберігатися в цифровому вигляді, в міжнародних тестах даних. Завдяки цьому служби зможуть перевіряти автентичність тестів у транспортних засобах з-за кордону.

Ключові елементи нових правил

Адаптація випробувань до нових транспортних засобів: періодичні технічні огляди електромобілів та нові випробування електронних систем безпеки, включаючи перевірку цілісності програмного забезпечення систем, що стосуються безпеки та викидів.

Нові випробування на викиди: виявлення транспортних засобів з високим рівнем викидів, включаючи несанкціоновані, з використанням передових методів для визначення наддрібних частинок та NOx.

Боротьба з шахрайством: запис показників одометра в національні бази даних для транскордонного обміну історією одометра.

Щорічні огляди: для автомобілів та фургонів віком понад десять років.

Цифровізація: видача електронних сертифікатів реєстрації транспортних засобів та періодичних випробувань, а також обмін даними через спільну платформу для спрощення адміністративних процесів.

Взаємне визнання сертифікатів періодичного технічного огляду: забезпечення транскордонного визнання періодичного технічного огляду, проведеного в іншій державі-члені, для автомобілів протягом шести місяців.

Покращене управління даними: Спрощення доступу до технічних даних транспортних засобів для центрів тестування.

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Наступні кроки

Тепер пропозиції будуть розглянуті Європейським парламентом та Радою згідно зі звичайною законодавчою процедурою.

Після узгодження Комісія підготує необхідні делеговані та імплементаційні акти для певних аспектів імплементації правил.