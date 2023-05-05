Ключ к «долголетию» – пятилетний цикл обновлений с заменой ключевых узлов и агрегатов.

Кроссовер Space создан стартапом e.Volution из города Аахен, и действительно прослужит полвека, ведь каждые пять лет его будут «капиталять» прямо на заводе. Машина оснащена двухмоторной силовой установкой и компактной батареей емкостью 40 киловатт-часов. К ней прилагается «удлинитель хода», на водородных топливных элементах или в виде ДВС, что в теории даст запас хода около 1000 км.

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Ключ к «долголетию» – пятилетний цикл обновлений с заменой ключевых узлов и агрегатов. Хотя основатель фирмы Гюнтер Шух, профессор систематики производства и управления производством в Рейнско-Вестфальском техническом университете Аахена, также делает ставку на стандартизацию и надежную платформу.

В общем, модель Space — это об устойчивом развитии. Батарея электрокара сравнительно небольшая, емкостью всего 40 киловатт-часов. По истечении срока службы ее можно будет использовать на солнечных фермах в качестве буферного накопителя еще лет 20.

Заряжать аккумулятор предложено от общественных терминалов или настенных устройств. Также e.Volution предложит опциональные солнечные панели на крышу, а также «удлинитель хода» – на водородных топливных элементах или в виде компактного поршневого двигателя на пропан-бутане.

Только от аккумулятора автомобиль проедет всего 150 километров, с удлинителем — 600. Если установить бак для бензина, то теоретический запас хода вырастет до 1000 километров. При этом грузоподъемность Space составит 650 килограммов, а максимальная масса буксируемого прицепа — 3,5 тонны.

Гибкость платформы позволяет производить версии на 5 и 8 мест. А сняв часть наружной облицовки на корме, кроссовер можно будет превратить в небольшой пикап.

В движение Space приводят два 190-сильных электромотора (по одному на каждой из осей). За отличную стойкость и маневренность отвечает полноуправляемое шасси. Внутри разместится дисплей на всю ширину передней панели, соединяющий прибор и экран мультимедиа. Причем его легко заменить новым, более современным, при плановом обновлении. Для обработки используется ткань на основе натуральных волокон и другие экологически безопасные материалы, в частности, вторичной переработки.

По предварительным данным производство Space начнется около 2025 года. Автомобили будут продавать по подписке организациям и частным лицам с ежемесячной платой около 1000 евро. Кстати, еще один электрокар с полувековым сроком службы – внедорожник Mk_1 от шотландской Munro Vehicles. Он выйдет на рынок в этом году и обойдется в 50 тысяч фунтов стерлингов.