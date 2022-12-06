Перша модель компанії Munro MK 1 електрична, але розрахована на 50 років служби.

Молодий шотландський стартап електромобілів Munro Vehicles офіційно представив свою флагманську модель – масивну позашляхову вантажівку 4×4 під назвою MK 1. Її будуть робити вручну, і це перше серійне виробництво автомобілів у Шотландії з 1981 року.

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Компанія Munro Vehicles була заснована в 2019 році в Глазго, Шотландія. Назва компанії походить від шотландської гори, яка надихнула співзасновників під час її підкорення. Позашляховики Munro будуть вироблятись для тих для ентузіастів електромобілів, які часто стикаються з бездоріжжям.

Перша модель Munro MK 1 розрахована на 50 років служби (звичайно, із регулярним обслуговуванням і плановим ремонтом).

Протягом останніх трьох років Munro розробляв MK 1, який зараз перебуває на стадії прототипу. У квітні минулого року стартап отримав 750 000 євро фінансування, щоб допомогти наблизити 4×4 EV до масштабного виробництва, початок якого заплановано на 2023 рік.

Сьогодні MK 1 наближається до цієї обіцянки, оскільки компанія Munro Vehicles офіційно випустила його на ринок.

4X4 EV буде поставлятися з двома електродвигунами, 220 кВт і 280 кВт, а також двома варіантами акумуляторної батареї – 61 кВт-год або 82 кВт-год. Манро стверджує, що останній може забезпечити оптимальний запас ходу до 290 миль і до 16 годин роботи по бездоріжжю на одній зарядці. Пакети складаються з 35 найсучасніших модулів літієвих батарей NMC.

На відміну від більшості масових електромобілів, компанія Munro Vehicles вирішила встановити в MK 1 двигуни з осьовим потоком, які вдвічі легші за двигуни з радіальним потоком. Попри те, що вони мають високу ціну, засновники Munro вважають, що вони того варті, оскільки тонші двигуни, що обертаються повільніше, забезпечують розподіл ваги 50/50 спереду/ззаду, що забезпечує кращу здатність на бездоріжжі.

Ще одна перевага двигуна з осьовим потоком полягає в тому, що він створює надзвичайно високий крутний момент під час руху заднім ходом. Коли Munro перебуває в режимі «Drive» на високій передачі, зняття педалі газу забезпечує рекуперативне гальмування завдяки опору електродвигуна. На низькій передачі у режимі «Позашляховик» рекуперативне гальмування набагато виразніше. Це дозволяє керувати транспортним засобом у режимі «одна педаль» і забезпечує високоефективну функцію спуску з пагорба для підвищення безпеки та продуктивності на бездоріжжі.

Характеристики Munro MK 1 EV:

Вантажопідйомність: 1000 кг

Буксирна потужність: 3400 кг

П'ять дверей, п'ять місць

Швидкість заряду змінним струмом: ніч (7 кВт) і 3,5 години (22 кВт)

Зарядка DC CCS: 30 хвилин

Максимальна швидкість: 80 миль/год, 0-60 миль/год за 4,9 секунди (мотор потужністю 280 кВт)

Максимальний крутний момент: 700 Нм (до 50 миль/год)

Початкова ціна: £49 995 без ПДВ ($61 340)

Оскільки Munro прагне постачати електромобілі, які прослужать усе життя, компанія обіцяє підтримувати своїх клієнтів після закінчення 5-річної гарантії на 100 000 миль.

У середньостатистичному електромобілі акумулятор розрахований на термін служби автомобіля, тому в більшості випадків клієнтам ніколи не доведеться турбуватися про його заміну. Але оскільки Munro розрахований на кілька десятиліть, ми або відремонтуємо, або замінимо акумуляторний блок для клієнтів, коли прийде час. Це має додаткову перевагу, оскільки гарантує майбутню вартість транспортних засобів наших клієнтів. Ми будемо співпрацювати з компаніями, що спеціалізуються на повторному використанні та переробці, щоб відшкодувати залишкову вартість акумуляторної батареї, що дозволить нам встановити найновішу технологію батареї за розумною ціною.

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Компанія Munro Vehicles має намір виготовити вручну 50 електромобілів MK 1 у 2023 році у своїй поточній штаб-квартирі в Іст-Кілбрайді. Однак у 2024 році стартап планує переїхати на більший завод у центральній Шотландії, де він створить 300 нових робочих місць і розширить масштаб до 250 електромобілів на рік. Згодом Манро очікує, що новий завод вироблятиме до 2500 одиниць на рік.

Компанія також заявляє, що вже отримала замовлення від клієнтів у Великобританії, Швейцарії, Сент-Люсії та Дубаї на додаток до кількох передпродажних угод з операторами автопарків «у ключових галузях».