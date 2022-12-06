Первая модель компании Munro MK 1 – электрическая, но рассчитана на 50 лет службы.

Молодой шотландский стартап электромобилей Munro Vehicles официально представил свою флагманскую модель – массивный внедорожный грузовик 4×4 под названием MK 1. Ее будут производить вручную, и это первое серийное производство автомобилей в Шотландии с 1981 года.

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Компания Munro Vehicles была основана в 2019 году в Глазго, Шотландия. Название компании происходит от шотландской горы, вдохновившей соучредителей во время ее покорения. Внедорожники Munro будут производиться для энтузиастов электромобилей, которые часто сталкиваются с бездорожьем.

Первая модель Munro MK 1 рассчитана на 50 лет службы (конечно с регулярным обслуживанием и плановым ремонтом).

В последние три года Munro разрабатывал MK 1, который сейчас находится на стадии прототипа. В апреле прошлого года стартап получил 750 000 евро финансирования, чтобы помочь приблизить 4x4 EV к масштабному производству, начало которого запланировано на 2023 год. Сегодня MK 1 подходит к этому обещанию, поскольку компания Munro Vehicles официально выпустила его на рынок.

4X4 EV будет поставляться с двумя электродвигателями, 220 кВт и 280 кВт, а также двумя вариантами аккумуляторной батареи – 61 кВт-ч или 82 кВт-ч. Манро утверждает, что последний может обеспечить оптимальный запас хода до 290 миль и до 16 часов работы по бездорожью на одной зарядке. Пакеты состоят из 35 самых современных модулей литиевых батарей NMC.

В отличие от большинства массовых электромобилей, компания Munro Vehicles решила установить в MK 1 двигатели с осевым потоком, которые вдвое легче двигателей с радиальным потоком. Несмотря на то, что они имеют высокую цену, основатели Munro считают, что они того стоят, поскольку более медленно вращающиеся более тонкие двигатели обеспечивают распределение веса 50/50 спереди/сзади, что обеспечивает лучшую способность на бездорожье.

Еще одно преимущество двигателя с осевым потоком состоит в том, что он создает чрезвычайно высокий крутящий момент при движении задним ходом. Когда Munro находится в режиме "Drive" на высокой передаче, снятие педали ноги с газа обеспечивает рекуперативное торможение благодаря сопротивлению электродвигателя. На низкой передаче в режиме “Внедорожник” рекуперативное торможение гораздо более отчетливо. Это позволяет управлять транспортным средством в режиме "одна педаль" и обеспечивает высокоэффективную функцию спуска с холма для повышения безопасности и производительности на бездорожье.

Характеристики Munro MK 1 EV:

Грузоподъемность: 1000 кг

Буксирная мощность: 3400 кг

Пять дверей, пять мест

Скорость заряда переменным током: ночь (7 кВт) и 3,5 часа (22 кВт)

Зарядка DC CCS: 30 минут

Максимальная скорость: 80 миль/час, 0-60 миль/час за 4,9 секунды (мотор мощностью 280 кВт)

Максимальный крутящий момент: 700 Нм (до 50 миль/час)

Начальная цена: £49 995 без НДС ($61 340)

Поскольку Munro стремится поставлять электромобили, которые прослужат всю жизнь, компания обещает поддерживать своих клиентов по истечении 5-летней гарантии на 100 000 миль.

В среднем электромобиле аккумулятор рассчитан на срок службы автомобиля, поэтому в большинстве случаев клиентам никогда не придется беспокоиться о его замене. Но поскольку Munro рассчитан на несколько десятилетий, мы либо отремонтируем, либо заменим аккумулятор для клиентов, когда придет время. Это гарантирует будущую высокую стоимость транспортных средств наших клиентов. Мы будем сотрудничать с компаниями, специализирующимися на повторном использовании и переработке, чтобы возместить остаточную стоимость аккумуляторной батареи, что позволит нам установить новую технологию батареи по разумной цене.

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Компания Munro Vehicles намерена делать вручную 50 электромобилей MK 1 в 2023 году в своей текущей штаб-квартире в Ист-Килбрайде. Однако в 2024 году стартап планирует переехать на более крупный завод в центральной Шотландии, где создаст 300 новых рабочих мест и расширит масштаб до 250 электромобилей в год. Впоследствии Манро ожидает, что новый завод будет производить до 2500 единиц в год.

Компания также заявляет, что уже получила заказы от клиентов в Великобритании, Швейцарии, Сент-Люсии и Дубае в дополнение к нескольким предпродажным соглашениям с операторами автопарков «в ключевых отраслях».