Ключ до «довголіття» - п'ятирічний цикл оновлень із заміною ключових вузлів та агрегатів.

Кросовер Space створений стартапом e.Volution із міста Аахен, і справді прослужить півстоліття, адже кожні п'ять років його «капіталитимуть» прямо на заводі. Машина оснащена двомоторною силовою установкою та компактною батареєю ємністю 40 кіловат-годин. До неї додається «подовжувач ходу», на водневих паливних елементах чи вигляді ДВС, що у теорії дасть запас ходу близько 1000 км.

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Ключ до «довголіття» – п'ятирічний цикл оновлень із заміною ключових вузлів та агрегатів. Хоча засновник фірми Гюнтер Шух, професор систематики виробництва та управління виробництвом у Рейнсько-Вестфальському технічному університеті Аахена, також робить ставку на стандартизацію та надійну платформу.

Загалом модель Space — це про сталий розвиток. Батарея електрокара порівняно невелика, ємністю всього 40 кіловат-годин. Після закінчення терміну служби її можна буде використовувати на сонячних фермах як буферний накопичувач ще років 20.

Заряджати акумулятор запропоновано від громадських терміналів або настінних пристроїв. Також e.Volution запропонує опціональні сонячні панелі на дах, а також «подовжувач ходу» — на водневих паливних елементах або у вигляді компактного поршневого двигуна на пропан-бутані.

Тільки від акумулятора автомобіль проїде всього 150 кілометрів, з подовжувачем — 600. Якщо встановити бак для бензину, то теоретичний запас ходу зросте до 1000 кілометрів. При цьому вантажопідйомність Space складе 650 кілограмів, а максимальна маса причепа, що буксирується, — 3,5 тонни.

Гнучкість платформи дозволяє випускати версії на 5 та 8 місць. А знявши частину зовнішнього облицювання на кормі, кросовер можна буде перетворити на невеликий пікап.

У рух Space наводять два 190-сильні електромотори (по одному на кожній з осей). За відмінну стійкість та маневреність відповідає повнокероване шасі. Усередині розміститься дисплей на всю ширину передньої панелі, що поєднує приладку та екран мультимедіа. Причому його легко замінити на новий, сучасніший, при плановому оновленні. Для обробки використовується тканина на основі натуральних волокон та інші екологічно безпечні матеріали, зокрема вторинної переробки.

За попередніми даними, виробництво Space розпочнеться у 2025 році. Автомобілі продаватимуть за підпискою організаціям та приватним особам із щомісячною платою близько 1000 євро. До речі, ще один електрокар із півстолітнім терміном служби – позашляховик Mk_1 від шотландської Munro Vehicles. Він вийде на ринок цього року і коштуватиме 50 тисяч фунтів стерлінгів.