В Германии Google Maps "перекрыла" главные дороги в Германии

В Германии будто бы массово перекрыли как местные дороги, так и главные автомагистрали. На дорогах земли Северный Рейн-Вестфалия, в регионе Рейн-Майн вокруг Франкфурта и даже в некоторых частях Бельгии и Нидерландов Google Maps запестрела огромным количеством красных знаков, указывающих на закрытие автомагистралей.

Фактически система показала полное закрытие дорог в Западной Германии, пишет Bild.de.

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На А1, А3, А4, А40, А45, А52 и А57 красные кружочки с белой полосой сигнализировали: "Въезд запрещен". Казалось, что из Аахена невозможно проехать до Фульды (Гессен), из Майнца (Рейнланд-Пфальц) – до Ашаффенбурга. Германия казалась парализованной в Google Maps.

Однако на самом деле на этих дорогах движение было. Там не было зафиксировано никаких инцидентов на дорогах. Другие навигационные приложения, такие как Apple Maps или Waze, также не показывали признаков массового закрытия дорог.

Блокировка дорог на карте в районе Бонна и Дюссельдорфа. Фото: Google Maps

До сих пор не удалось определить, были ли технические сбои, или намеренная попытка манипулировать картами. Некоторые высказывают предположение о хакерской атаке, что наиболее вероятно.

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Команда Google ведет собственное расследование. Как только проблема была замечена, разработчики приняли меры и открутили ситуацию.

И это не первый подобный случай. Несколько недель назад Google Maps сообщал, что в Тюрингии несколько тоннелей на автомагистралях были неправильно обозначены как закрытые. Красную блокаду сняли только после вмешательства полиции.