У Німеччині Google Maps "перекрила" головні дороги

У Німеччині ніби-то масово перекрили як місцеві дороги, так і головні автомагістралі. На дорогах землі Північний Рейн-Вестфалія, в регіоні Рейн-Майн довкола Франкфурта і навіть у деяких частинах Бельгії та Нідерландів Google Maps зарясніла величезною кількістю червоних знаків, що вказували на закриття автомагістралей.

Фактично система показала повне закриття доріг у Західній Німеччині, пише Bild.de.

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На А1, А3, А4, А40, А45, А52 і А57 червоні кружечки з білою смугою сигналізували: "В’їзд заборонено". Здавалося, що з Аахена неможливо проїхати до Фульди (Гессен), з Майнца (Рейнланд-Пфальц) – до Ашаффенбурга. Німеччина здавалася паралізованою в Google Maps.

Однак насправді на цих дорогах рух був. Там не було зафіксовано жодних інцидентів на дорогах. Інші навігаційні додатки, такі як Apple Maps або Waze, також не показували ознак масового закриття доріг.

Блокування доріг на карті в районі Бонна та Дюссельдорфа. Фото: Google Maps

Досі не вдалося визначити, чи були технічні збої, чи навмисна спроба маніпулювати картами. Дехто висловлює припущення про хакерську атаку, що найбільш ймовірно.

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Команда Google веде власне розслідування. Як тільки проблема була помічена, розробники вжили заходів і відкрутили ситуацію.

І це не перший подібний випадок. Кілька тижнів тому Google Maps повідомляв, що в Тюрингії кілька тунелів на автомагістралях були неправильно позначені як закриті. Червону блокаду зняли лише після втручання поліції.