В Германии на стоянке отеля из грузовика похитили боеприпасы

Инцидент действительно произошел на незащищенной стоянке в Саксонии-Анхальт. Это изданию Der Spiegel и радиостанция mdr подтвердил пресс-секретарь Бундесвера.

Транспортировку осуществлял гражданский перевозчик

По данным Der Spiegel, гражданская транспортная компания имела контракт с армией на перевозку боеприпасов. Водитель остановился для отдыха на незащищенной стоянке в промышленной зоне вблизи Бурга, недалеко от Магдебурга.

Проснувшись утром следующего дня, водитель поехал дальше по маршруту к месту назначения. Кражу обнаружили только тогда, когда водитель прибыл в воинскую часть по указанному в документах адресу. Вот там солдаты и поняли, что выгружать нечего.

Что украдено из патронов

Скрыть масштабность украденного не удалось. Объемы действительно значительные. В ходе проверки выяснилось, что неизвестные украли почти 10 000 боевых патронов для пистолетов, 9 900 маневровых (холостых) патронов для штурмовых винтовок, плюс дымовые шашки.

Хотя стоянка и под окнами отеля, но никто ничего не слышал и не видел. Фото: полицейский инспекторат Штендаля

В отличие от пистолетных патронов, маневровые патроны не летальные. Однако министерство признает, что это релевантный инцидент безопасности и там очень обеспокоены, что такие боеприпасы попали не в те руки.

Кто виноват

По мнению министерства, гражданская транспортная компания нарушила требования безопасности по чувствительной транспортировке боеприпасов. Контракт предусматривает, что транспортная компания должна обеспечивать безопасность груза немецкой армии.

Обычно по этой причине для транспортировки всегда назначают двух водителей, один из которых должен следить за транспортным средством даже во время остановок.

В ходе этой перевозки данное правило проигнорировали. Как предварительно выяснили следователи, остановка не была запланирована, водитель, очевидно, спонтанно решил остановиться в гостинице. В это время груз в его прицепе оставался без присмотра.

Именно этот трейлер перевозчик использовал для транспортировки боеприпасов немецкой армии. Фото: полицейский инспекторат Штендаля

И что дальше...

А пока ничего. Немецкая армия проводит расследование вместе с местной полицией, чтобы выяснить, кто может стоять за кражей боеприпасов.

В кругах немецкой армии подчеркивается, что случайное ограбление весьма маловероятно. Вероятно, где-то что-то переплетается в этой ситуации, поскольку такая случайность и совпадение незапланированной остановки водителя в Бургу требует очень тщательного изучения.

Редакция Авто24 нашла отель Hotel Pension Villa Wittstock на Google Maps – место для кражи здесь идеальное. Скриншот: Авто24