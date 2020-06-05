Новшество введено на законодательном уровне.

Правительство Германии обязывает все автозаправочные станции иметь зарядные устройства для электромобилей, чтобы повысить спрос на экологически чистый транспорт.

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Новое постановление направлено на то, чтобы решить проблемы с заправкой и увеличить потребительский спрос на электрокары. Комплекс поощрительных мер также включает удвоение субсидий на покупку электромобиля до 6 тысяч евро за машину стоимостью до 40 тысяч.

Кроме того, Германия инвестирует 2,5 миллиарда евро в производство аккумуляторов и развитие инфраструктуры зарядочних станций для электрокаров, в рамках глобального плана электрификации с расходами в 130 миллиардов евро. Работать над этим правительственные структуры будут совместно с коммерческими компаниями, в том числе Shell, Engie и Tesla.

По состоянию на май этого года, в Германии доля электрокаров составляла лишь 3,3% от общего объема авто. В последние же месяцы продажи машин резко сократились из-за пандемии. Поэтому новая программа также призвана стимулировать рынок в целом.

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