Нововведення запроваджено на законодавчому рівні.

Уряд Німеччини зобов'язує всі автозаправні станції мати зарядні пристрої для електромобілів, щоб підвищити попит на екологічно чистий транспорт.

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Нова постанова спрямована на те, щоб вирішити проблеми із заправкою та збільшити споживчий попит на електрокари. Комплекс заохочувальних заходів також включає подвоєння субсидій на покупку електромобіля до 6 тисяч євро за машину вартістю до 40 тисяч.

Крім того, Німеччина інвестує 2,5 мільярди євро у виробництво акумуляторів і розвиток інфраструктури зарядочних станцій для електрокарів, в рамках глобального плану електрифікації з витратами у 130 мільярдів євро. Працювати над цим урядові структури будуть спільно з комерційними, в тому числі Shell, Engie та Tesla.

Станом на травень цього року, у Німеччині доля електрокарів складала лише 3,3% від загального обсягу авто. В останні ж місяці продажі машин різко скоротились, через пандемію. Тож нова програма також покликана стимулювати ринок в цілому.

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