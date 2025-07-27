В Германии нарушение правил фиксируют дронами

Каждую минуту камера дрона передавала на монитор картинку с нарушениями ПДД водителями различных транспортных средств. В конце концов, особое внимание патрульные обратили на участок пути между Мариенбергом и перекрестком Гросрюкерсвальде в направлении Райценхайна.

Как говорится в сообщении новостного портала Саксонии BLICK.de, этот участок дороги аварийно опасен. Там пришлось запретить обгон грузовикам с массой более 3,5 тонны (дорожный знак 277).

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Несмотря на такое ограничение, водители тяжелых фур и среднеразмерных грузовиков игнорировали знак и шли на обгон. Смелости добавляло то, что камер видеофиксации здесь не было.

Не наблюдалось здесь и полицейских патрулей, что стало своеобразным стимулом – вперед с ветерком. Вот только не знали водители, что целый отряд патрульных на мотоциклах караулит "в бузине", то есть за деревьями лесополосы на прилегающей второстепенной дороге.

Фото: полиция города Хемниц

Именно им оператор дрона, который сидел в оборудованном салоне бусика, передавал информацию о водителях фур, которые наглели на аварийно-опасном участке дороги.

В среднем каждые двадцать минут зарезервированные для операции патрульные на мотоциклах выезжали на трассу и сопровождали указанный оператором грузовик до контрольно-пропускного пункта в Райценхайне. В специально отведенной зоне нарушителей передавали в руки дежурному офицеру.

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Доказательной базой нарушений стали видео и фото, сделанные с дрона. Возражений или обжалований по этому поводу не было. Каждому из 15 водителей грузовиков, что за несколько часов попали в поле зрения мониторинга, патрульные выписали квитанции на штраф в 70 евро (3 400 грн) и начисляли им в зачет нарушений один балл.

О водителях-нарушителях других транспортных средств ничего не сказано. По словам пресс-секретаря местной полиции, дроны были приобретены около года назад. После интенсивного почти трехмесячного обучения офицеры используют летательные аппараты для полетов над федеральными трассами и автомагистралями. Их задача: контролировать соблюдение правил дистанции, ограничений скорости и запрета обгона.

Фото: полиция города Хемниц

В полиции отметили, что и в дальнейшем будут использовать современные технологии наблюдения для повышения безопасности дорожного движения. Практику использования беспилотных дистанционно управляемых аппаратов уже изучают и начинают внедрять в других регионах страны, поскольку такая технология значительно дешевле использования патрульных вертолетов.