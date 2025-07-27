У Німеччині порушення правил фіксують дронами

Щохвилини камера дрона передавала на монітор картинку з порушеннями ПДР водіями різних транспортних засобів. Зрештою, особливу увагу патрульні звернули на ділянку шляху між Марієнбергом та перехрестям Гросрюкерсвальде у напрямку Райценхайна.

Як йдеться у повідомленні новинного порталу Саксонії BLICK.de, ця ділянка дороги аварійно небезпечна. Там довелося заборонити обгін вантажівкам з масою понад 3,5 тонни (дорожній знак 277).

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Попри таке обмеження, водії важких фур та середньорозмірних вантажівок ігнорували знак та йшли на обгін. Сміливості додавало те, що камер відеофіксації тут не було.

Не спостерігалося тут і поліцейських патрулів, що стало своєрідним стимулом – вперед з вітерцем. От тільки не знали водії, що цілий загін патрульних на мотоциклах чатує "в бузині", тобто за деревами лісосмуги на прилеглій другорядній дорозі.

Фото: поліція міста Хемніц

Саме їм оператор дрона, котрий сидів в обладнаному салоні бусика, передавав інформацію про водіїв фур, котрі нахабніли на ававарійно-небезпечній ділянці дороги.

В середньому кожні двадцять хвилин зарезервовані для операції патрульні на мотоциклах виїздили на трасу і супроводжували вказану оператором вантажівку до контрольно-пропускного пункту в Райценхайні. У спеціально відведеній зоні порушників передавали в руки черговому офіцеру.

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Доказовою базою порушень стали відео та фото, зроблені з дрона. Заперечень чи оскаржень з цього приводу не було. Кожному з 15 водіїв вантажівок, що за кілька годин потрапили в поле зору моніторингу, патрульні виписали квитанції на штраф у 70 євро (3 400 грн) та нараховували їм в залік порушень один бал.

Про водіїв-порушників інших транспортних засобів нічого не сказано. За словами речниці місцевої поліції, дрони були придбані близько року тому. Після інтенсивного майже тримісячного навчання офіцери використовують літальні апарати для польотів над федеральними трасами та автомагістралями. Їхнє завдання: контролювати дотримання правил дистанції, обмежень швидкості та заборони обгону.

Фото: поліція міста Хемніц

В поліції наголосили, що й надалі використовуватиме сучасні технології спостереження для підвищення безпеки дорожнього руху. Практику використання безпілотних дистанційно керованих апаратів уже вивчають та починають впроваджувати в інших регіонах країни, оскільки така технологія значно дешевша від використання патрульних вертольотів.