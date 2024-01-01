В Германии открыли огромный завод по производству синтетического топлива

По утверждению менеджеров компании Ineratec из Карлсруе, этот завод является крупнейшим в мире. Здесь ежегодно будут производить до 2500 тонн нейтрального синтетического топлива.

Об этом со ссылкой на источники в упомянутой компании пишет специализированный немецкий ресурс H2 News. Завод под названием Era One использует углекислый газ из биогенных источников, а также зеленый водород. Они поступают непосредственно из индустриального парка во Франкфурте-на-Хохсте.

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Завод закупает там оба упомянутых вида: CO₂ поступает из биогазовой установки, перерабатывающей отходы, а водород является побочным продуктом производства хлора. Синтетическая сырая нефть дальше перерабатывается на альтернативное топливо, воск и химикаты.

"Эта первая капля знаменует собой начало новой эры в производстве экологически чистого топлива. Благодаря этому заводу мы воплощаем годы масштабирования в промышленную реальность, внедряем синтетическое топливо и уменьшаем нашу зависимость от ископаемых ресурсов", – пояснил доктор инженерных наук соучредитель и генеральный директор Inertec Тим Бьолткен.

При открытии завода позади подиума президиума не случайно поставили магистральный тягач DAF с танкерным полуприцепом. Фото: Inertec

Таким образом Франкфуртский завод использует возобновляемый водород и биогенный CO₂ для производства синтетических углеводородов. Произведенное электронное топливо с H2 является "готовым к использованию" и может применяться в нынешних системах, таких как авиационные двигатели любых модификаций, электродизельные силовые агрегаты и тому подобное.

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Синтетическую сырую нефть можно использовать как базовое химическое вещество для производства экологически чистых пластмасс, что в автопромышленности также будет не лишним.

Модульная конструкция завода имеет целью обеспечить быстрое расширение производственных мощностей. Компания планирует увеличить годовое производство путем дополнительных проектов до 2030 года.

Первое электронное топливо, произведено на инновационном заводе во Франкфурте. Фото: Inertec

На новое предприятие также возлагают большие надежды авиаторы, поскольку такое масштабирование должно способствовать выполнению нормативных требований. В первую очередь речь идет об авиационном регламенте ReFuelEU, устанавливающем обязательные квоты на экологически чистое авиационное топливо. Электронное топливо позволит сократить выбросы в секторах, которые трудно электрифицировать, таких как авиация и судоходство.