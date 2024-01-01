У Німеччині відкрили величезний завод з виробництва синтетичного пального

За твердженням менеджерів компанії Ineratec з Карлсрує, цей завод є найбільшим у світі. Тут щорічно вироблятимуть до 2500 тонн нейтрального синтетичне пального.

Про це з посиланням на джерела у згаданій компанії пише спеціалізований німецький ресурс H2 News. Завод під назвою Era One використовує вуглекислий газ з біогенних джерел, а також зелений водень. Вони надходять безпосередньо з індустріального парку у Франкфурті-на-Хохсті.

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Завод закуповує там обидва згадані види: CO₂ надходить з біогазової установки, що переробляє відходи, а водень є побічним продуктом виробництва хлору. Синтетична сира нафта далі переробляється на альтернативне пальне, віск та хімікати.

"Ця перша крапля знаменує собою початок нової ери у виробництві екологічно чистого палива. Завдяки цьому заводу ми втілюємо роки масштабування в промислову реальність, впроваджуємо синтетичне паливо та зменшуємо нашу залежність від викопних ресурсів", – пояснив доктор інженерних наук співзасновник і генеральний директор Inertec Тім Бьолткен.

При відкритті заводу позаду подіуму президії не випадково поставили магістральний тягач DAF з танкерним напівпричепом. Фото: Inertec

Таким чином Франкфуртський завод використовує відновлюваний водень та біогенний CO₂ для виробництва синтетичних вуглеводнів. Вироблене електронне пальне з H2 є "готовим до використання" та може застосовуватися в теперішніх системах, як от авіаційні двигуни будь-яких модифікацій, електродизельні силові агрегати тощо.

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Синтетичну сиру нафту також можна використовувати як базову хімічну речовину для виробництва екологічно чистих пластмас, що в автопромисловості також буде не зайвим.

Модульна конструкція заводу має на меті забезпечити швидке розширення виробничих потужностей. Компанія планує збільшити річне виробництво шляхом додаткових проєктів до 2030 року.

Перше електронне паливо, вироблене на інноваційному заводі у Франкфурті. Фото: Inertec

На нове підприємство також покладають великі надії авіатори, оскільки таке масштабування має сприяти виконанню нормативних вимог. В першу чергу мова йде про авіаційний регламент ReFuelEU, що встановлює обов'язкові квоти на екологічно чисте авіаційне пальне. Електронне паливо дозволить скоротити викиди в секторах, які важко електрифікувати, таких як авіація та судноплавство.