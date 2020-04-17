Мы уже привыкли, что современные электрокары – как гаджеты с колесами и рулем, и этот необычный хот-род был рожден еще в 1970-х, во времена таксофонов.

Большую часть своей жизни это дивное творение канадского кастомайзера Джерри НИМЗ было бутафорией, созданной для шоу. Но последний владелец решил сделать из него функциональный транспортное средство.

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Для этого Telephone Rod оборудовали мотором GM V8 с четырьмя карбюраторами, выдающий около 380 лошадиных сил. Коробка передач трехступенчатая Turbo Hydra-matic 350, от Buick/Chevrolet 1960-х годов. А кабина хот-рода – оригинальная телефонная будка North Electric 1970-х годов, с настоящим таксофоном а также телефонным справочником внутри. Милениалам придется загуглить слово "таксофон", чтобы понять, о чем речь.

Фото: Telephone Rod / eBay

Известно, что Telephone Rod был создан в конце 1970-х кастомайзером Джерри Нимзом для местного автошоу. После демонстрации в канадской выставке, машина объехала разные уголки США, а в 1981 году добралась до Европы, где ее показали на мотор-шоу в немецком Эссене. Там хот-род купил один из местных коллекционеров. В 2016 году он умер, а машину с бутафорским мотором продали за 29 тысяч долларов. Нынешняя стоимость лота, с настоящим мотором – 119 тысяч евро.

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