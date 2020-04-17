Ми вже звикли, що сучасні електрокари – мов гаджети з колесами й кермом, та цей незвичайний хот-род був народжений ще у 1970-х, за часів таксофонів.

Більшу частину свого життя це дивне творіння канадського кастомайзера Джеррі Німза було бутафорією, створеною для шоу. Але останній власник вирішив зробити з нього функціональний транспортний засіб.

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Для цього Telephone Rod обладнали мотором GM V8 з чотирма карбюраторами, що видає близько 380 кінських сил. Коробка передач триступенева Turbo Hydra-matic 350, від Buick/Chevrolet 1960-х років. А кабіна хот-рода – оригінальна телефонна будка North Electric 1970-х років, зі справжнім таксофоном і навіть телефонним довідником всередині. Міленіалам доведеться загуглити слово “таксофон”, щоб зрозуміти, про що мова.

Фото: Telephone Rod / eBay

Відомо, що Telephone Rod був створений в кінці 1970-х кастомайзером Джеррі Німзом для місцевого автошоу. Після демонстрації на канадській виставці, машина об’їхала різні куточки США, а у 1981 році дісталась Європи, де її показали на моторшоу в німецькому Ессені. Там хот-род купив один з місцевих колекціонерів. У 2016 році він помер, а машину бутафорським мотором продали за 29 000 доларів. Нинішня вартість лоту, зі справжнім мотором – 119 000 євро.

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