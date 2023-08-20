Горнолыжный швейцарский курорт Церматт, по улицам которого не ездят автомобили с двигателем внутреннего сгорания, теперь прощается с конными экипажами.

Швейцарский город Церматт, о котором читатели Авто24 знают из публикации о канатном маршруте в итальянский курортный поселок Червиния, прославилось снова. Оно сменило транспорт на конной тяге на новейшие электромобили. Хотя не такие уж новейшие...

Автомобили с ДВС в Церматте не ездят в принципе – например, в Венеции. Их оставляют в соседнем городке на парковке. А тут по узким улочкам раньше курсировали брички и грузовики на конной тяге. Кареты скорой помощи также тянули лошади, как и транспорт полиции и пожарного депо. И вот пришло время, когда лошади ушли в прошлое: отныне основой городской логистики является электротранспорт, причем в основном местного производства.

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Использовать маломерный подвижный состав аккумуляторного сегмента здесь начали с 80-х годов прошлого столетия. Тогда появились малолитражки, которые называли "молочники" – практически бесшумные, с длительным эксплуатационным сроком и ремонтопригодные. Они имели свою нишу, а гужевой транспорт – свою. Однако время берет свое.

Местная "маршрутка", идущая от железнодорожного вокзала до гостиницы мощностью в две лошадиные силы уходит в прошлое. Фото: Моtortrend

В настоящее время аккумуляторные машины имеют статус такси и маршрутного автобуса. Кареты скорой помощи, оперативный транспорт полиции тоже электротяговые.

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Для изготовления электротранспорта привлечена местная компания. Правда, стоимость таких машин достаточно высока, однако стоит 160,3 тысячи долларов США, поскольку объемы незначительны.

Электробусы местного производства по внешнему виду неуклюжие, имеют простой дизайн, однако на узких горных улочках они для Церматта незаменимы. Фото: Мотортренд

Их выпуском занимается компания Stimbo Elektrofahrzeuge, ранее производившая конное такси Taxi Imboden. Простые компактные машинки в форме фургонов и грузовиков семейное предприятие производит в основном с алюминиевым кузовом. Вся техника собирается вручную.

До недавнего времени использовались свинцово-кислотные аккумуляторы. В настоящее время производитель перешел на более современные литий-ионные батареи. В основном производят небольшие автобусы-такси, цистерны, кареты скорой помощи, полицейские машины. Кроме того, здесь начали обслуживать и ремонтировать коммерческие электромобили других марок.

В настоящее время более 500 электромобилей коммунальных и частных перевозчиков доминируют в транспортных услугах курортного городка, вытеснив из логистики конные экипажи. Фото: zermatt.ch

Для местных жителей владение автомобилем по-прежнему запрещено. Даже на электрической тяге узкие улицы не выдержат частного автопарка.

Местный бизнес может купить маленький аккумуляторный автомобиль, но для получения разрешения должны быть веские основания. В основном, это частные пассажирские перевозчики. Немного электротранспорта имеют владельцы грузовых автопарков, обслуживающих торговую сеть.

Со временем дизайн пассажирской и грузовой техники Stimbo Elektrofahrzeuge стал более современным и уже смотрится не хуже мировых аналогов. Фото: motortrend

Теперь от железнодорожного вокзала большинство отелей Церматта предоставляют услуги трансфера электрическим автобусом или электрическим такси. При желании можно поехать велосипедом или пройтись пешком.

Конные экипажи уходят в прошлое. Их оставят разве что для инстаграммы. Фото: Мотортренд