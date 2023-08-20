Гірськолижний швейцарський курорт Церматт, вулицями якого не їздять автомобілі з двигуном внутрішнього згорання, тепер прощається з кінними екіпажами.

Швейцарське місто Церматт, про яке читачі Авто24 знають з публікації про канатний маршрут до італійського курортного селища Червінія, прославилось знову. Воно змінило транспорт на кінній тязі на новітні електромобілі. Хоча не такі вже й новітні...

Автомобілі з ДВЗ у Церматті не їздять в принципі – як, наприклад, у Венеції. Їх залишають у сусідньому містечку на парковці. А тут вузенькими вуличками раніше курсували брички та вантажівки на кінній тязі. Карети швидкої медичної допомоги також тягнули коні, як і транспорт поліції та пожежного депо. І ось настав час, коли коні відійшли у минуле: відтепер основою міської логістики є електротранспорт, причому в основному місцевого виробництва.

Читайте також Чехія виступила проти заборони машин з ДВЗ

Використовувати маломірний рухомий склад акумуляторного сегмента тут почали з 80-х років минулого століття. Тоді з’явилися малолітражки, які називали "молочники" – практично безшумні, з тривалим експлуатаційним терміном і ремонтопридатні. Вони мали свою нішу, а гужовий транспорт – свою. Однак час бере своє.

Місцева "маршрутка", що йде від залізничного вокзалу до готелю потужністю у дві кінські сили відходить у минуле. Фото: Моtortrend

Нині акумуляторні машини тут мають статус таксі й маршрутного автобуса. Карети швидкої допомоги, оперативний транспорт поліції теж мають особливі електромобілі.

Вирушаєте в дорогу й забули покласти готівку на картку? Заїжджайте на WOG. Тут прямо на касі можна поповнити готівкою свою картку, незалежно від того, в якому банку вона видана. Рекламна інформація

Для виготовлення електротранспорту залучено місцеву компанію. Щоправда, вартість таких машин доволі висока, однак коштує 160,3 тисячі доларів США, оскільки обсяги незначні.

Електробуси місцевого виробництва з вигляду незграбні, мають простий дизайн, однак на вузьких гірських вуличках вони для Церматту незамінні. Фото: Мotortrend

Їх випуском займається компанія Stimbo Elektrofahrzeuge, яка раніше виробляла кінне таксі Taxi Imboden. Прості компактні машинки у формі фургонів і вантажівок родинне підприємство виготовляє здебільшого з алюмінієвим кузовом. Вся техніка збирається вручну.

Донедавна використовувалися свинцево-кислотні акумулятори. Нині виробник перейшов на більш сучасні літій-іонні батареї. В основному виробляють маленькі автобуси-таксі, цистерни, карети швидкої допомоги, поліцейські машини. Окрім цього, тут почали обслуговувати та ремонтувати комерційні електромобілі інших марок.

Нині понад 500 електромобілів комунальних і приватних перевізників домінують у транспортних послугах курортного містечка, витіснивши з логістики кінні екіпажі. Фото: zermatt.ch

Для місцевих жителів володіння автомобілем, як і раніше, заборонено. Навіть на електричній тязі – вузенькі вулиці не витримають приватного автопарку.

Місцевий бізнес може купити маленький акумуляторний автомобіль, але для отримання дозволу повинні бути вагомі підстави. В основному це приватні пасажирські перевізники. Трохи транспорту мають власники вантажних автопарків, що обслуговують торговельну мережу.

З часом дизайн пасажирської та вантажної техніки Stimbo Elektrofahrzeuge став більш сучасним і вже виглядає не гірше світових аналогів. Фото: motortrend

Відтепер від залізничного вокзалу більшість готелів Церматту надають послуги трансферу електричним автобусом чи електричним таксі.За бажання можна поїхати велосипедом або пройтися пішки.

Кінні екіпажі відходять у минуле. Їх залишать хіба що для інстаграму. Фото: Мotortrend