В громадах Днепропетровщины вести хозяйство поможет новая спецтехника

Спецтранспорт поступил в рамках подготовки к зиме: новые экскаваторы-погрузчики и ватажовки пригодятся во время уборки дорог зимой.

Такая техника, говорится в сообщении Днепропетровской ОГА, также будет выручать в проведении других хозяйственных работ, которых хватает в любое время года.

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Громады получили популярный в коммунальных предприятиях, дорожных службах, строительных организациях экскаваторы–погрузчики JCB 3DX. Эти 92-сильные машины едва ли не чаще всего встречаются в пакетах помощи украинским городам и селам от правительств стран-союзниц.

Технику получили автопарки областного коммунального предприятия и Самарская, Лозоватская, Першотравенская, Васильковская, Чумаковская и Софиевская громады.

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В некоторых громадах Днепропетровщины экскаваторы-погрузчики этого бренда из предыдущих транспортных донатов правительств разных стран активно используются на восстановительных, хозяйственных работах, в строительстве и ландшафтном дизайне. Отзывы одобрительные – техника не капризная и надежная.

Нынешняя поставка прошла при участии Федерального агентства по технической помощи (THW). Оплату техники осуществило Министерства иностранных дел Германии.

Фото: Днепропетровская ОГА