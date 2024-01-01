У громадах Дніпропетровщини господарювати допоможе нова спецтехніка

Спецтранспорт надійшов в рамках підготовки до зими: нові екскаватори-навантажувачі та ватажівки стануть в пригоді під час прибирання доріг взимку.

Така техніка, йдеться в повідомленні Дніпропетровської ОВА, також виручатиме в проведенні інших господарських робіт, яких вистачає будь-якої пори роки.

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Громади отримали популярний в комунальних підприємствах, дорожніх службах, будівельних організаціях екскаватори–навантажувачі JCB 3DX. Ці 92-сильні машини чи не найчастіше зустрічаються в пакетах допомоги українським містам та селам від урядів країн-союзниць.

Техніку отримали автопарки обласного комунального підприємства та Самарська, Лозуватська, Першотравенська, Васильківська, Чумаківська й Софіївська громади.

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В деяких громадах Дніпропетровщини екскаватори-навантажувачі цього бренду з попередніх транспортних донатів урядів різних країн активно використовуються на відновлювальних, господарчих роботах, в будівництві та ландшафтному дизайні. Відгуки схвальні – техніка не примхлива і надійна.

Нинішнє постачання пройшло за участі Федерального агентства з технічної допомоги (THW). Оплату техніки здійснило Міністерства закордонних справ Німеччини.

Фото: Дніпропетровська ОВА