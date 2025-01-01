В группе макси-скутеров этот BMW CE 04 самый быстрый и мощный

В нынешнем виде это городское транспортное средство стало более привлекательным для дальнейшего продвижения. Его центрально расположенный двигатель жидкостного охлаждения выдает на-гора 31 кВт/42 л.с. и 62 Нм крутящего момента.

При таком силовом потенциале скутер разгоняется от 0 до 50 км/ч за 2,6 секунды. Результат даже для более мощных байков с двигателями внутреннего сгорания впечатляет. Разработчикам из BMW Motorrad даже пришлось умерить его скоростные характеристики, ограничившись 120 км/ч.

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И хотя это для города многовато, скутер остается идеальным для езды по городу. Впрочем, для загородной дороги он также подходит. Запас хода по циклу WMTC от аккумуляторной батареи емкостью 8,9 кВт-ч, расположенной низко в раме, составляет 130 км.

Фото: BMW Motorrad

Несмотря на сохраненные основные характеристики, обновление BMW 2025 года коснулось усовершенствованного пакета настройки водителем возможностей скутера на свой вкус. Новый CE 04 доступен в трех комплектациях: Basic, Avantgarde и Exclusive.

Кроме того, водители теперь могут заказать быстрое зарядное устройство мощностью 6,9 кВт, которое сокращает время зарядки от 0 до 80% до всего 45 минут относительно почти 4 часов со стандартным встроенным зарядным устройством мощностью 2,3 кВт.

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С этими и другими обновлениями стоимость BMW CE 04 начинается с 12 000 евро в Европе и на 500 долларов больше в США.