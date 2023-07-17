К намерениям мэрий многих украинских городов приобрести электробусы присоединился Харьков.

Эту новость в эфире национального телемарафона озвучил городской голова Игорь Терехов. Средства на приобретение электротяговых автобусов мэрия возьмет у Европейского инвестиционного банка.

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"Они очень быстро выделили этот кредит, чтобы мы могли закупить электробусы и скоростные зарядные станции, которые будут установлены по городу. На это нам было выделено 15 миллионов евро под очень низкий процент, и на эти средства мы рассчитываем приобрести около 30 современных электробусов. Они станут фишкой Харькова ", – сообщил Игорь Терехов.

Параллельно, по другим источникам финансирования, Харьков планирует дальнейшее обновление трамваев, троллейбусов и поездов метро.

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Как стало известно редакции Авто24, по аналогичному пути собирается пойти Одесса. Там также планируют закупить три десятка аккумуляторных автобусов на средства Европейского инвестиционного банка. Этот вопрос в рамках подготовки к очередной сессии уже рассмотрен на заседании исполнительного комитета горсовета.

Одно время Киев планировал тоже приобрести электробусы. За три недели до российской агрессии "Киевпасстранс" объявил тендер на приобретение первой партии пассажирских аккумуляторных машин. До конца 2022 года столица планировала ввести в эксплуатацию 17 низкопольных электробусов не менее 30 кресел в салоне и просторными накопительными зонами, а также 13 зарядных станций. Однако благим намерениям перехода на экологически чистый транспорт помешала война.

Правительственной программой (Постановление Верховной Рады Украины №8172, 01.12.2022 г.) предусмотрено, что города с населением более 250 тысяч жителей должны иметь в своем парке четверть электробусов уже к 2030 году и половину – к 2033 году. На снимке – электробус Электрон Е191 Львовского завода. Фото: AUTO-Consulting