До намірів мерій багатьох українських міст придбати електробуси долучився Харків.

Цю новину в ефірі національного телемарафону озвучив міський голова Ігор Терехов. Кошти на придбання електротягових автобусів мерія позичить у Європейського інвестиційного банку: про таке фінансування міський голова домовився у ході робочої поїздки до Лондона.

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"Ми домовилися, і вони дуже швидко виділили цей кредит, щоб ми могли закупити електробуси та швидкісні зарядні станції до них, які будуть встановлені по місту. На це нам виділили 15 мільйонів євро під дуже низький відсоток, і на ці кошти ми розраховуємо придбати близько 30 сучасних електробусів. Вони стануть фішкою Харкова", – повідомив Ігор Терехов.

Паралельно, за іншими джерелами фінансування, Харків планує подальше оновлення трамваїв, тролейбусів і поїздів метро.

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Як стало відомо редакції Авто24, аналогічним шляхом збирається піти Одеса. Там також планують закупити три десятки акумуляторних автобусів за кошти Європейського інвестиційного банку. Це питання у рамках підготовки до чергової сесії уже розглянуто на засіданні виконавчого комітету міськради.

У свій час Київ планував теж придбати електробуси. За три тижні до російської агресії "Київпастранс" оголосив тендер на придбання першої партії пасажирських акумуляторних машин. До кінця 2022 року столиця планувала ввести в експлуатацію 17 низькопідлогових електробусів щонайменше на 30 крісел в салоні та просторими накопичувальними зонами, а також 13 зарядних станцій. Однак добрим намірам переходу на екологічно чистий транспорт завадила війна.

Урядовою програмою (Постанова Верховної Ради України №8172, 01.12.2022 р.) передбачено, що міста з населенням понад 250 тисяч жителів повинні мати у своєму парку чверть електробусів вже до 2030 року та половину – до 2033 року. На знімку – електробус Електрон Е191 Львівського заводу. Фото: AUTO-Consulting