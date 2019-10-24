Пострадал Nissan X-Trail (Rogue).

С автомобилей начали воровать не только колеса, дворники или фары, но даже крупные кузовные детали. Так, на днях злоумышленники в Харькове сняли с припаркованного автомобиля все двери. Происшествие произошло возле станции метро Имени А. С. Масельского, сообщает телеграмм канал "ХС Харьков".

В автомобиле Nissan X-Trail (Rogue) сначала выбили окно передней двери (это видно по обломкам под машиной), а затем открыли и открутили все двери.

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Скорее всего, запчасти понадобились для восстановления другого подобного автомобиля, ведь эти автомобили очень часто завозят битыми из США. Стоимость комплекта б\у дверей на Nissan X-Trail (Rogue) – около 2000 долларов США.

Смотрите видео Nissan X-Trail (Rogue) из США:

Напомним, как искать запчасти для своего автомобиля.