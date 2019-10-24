Постраждав Nissan X-Trail (Rogue).

З автомобілів почали красти не лише колеса, двірники чи фари, а й навіть великі кузовні деталі. Так, днями зловмисники в Харкові зняли з припаркованого автомобіля усі двері. Подія сталася поблизу станції метро Імені О. С. Масельського, повідомляє телеграм канал “ХС Харьков".

В автомобілі Nissan X-Trail (Rogue) спочатку вибили вікно передніх дверей (це видно за уламками під машиною), а потім відчинили і відкрутили усі двері.

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Швидше за все, запчастини знадобились для відновлення іншого подібного автомобіля, адже ці авто дуже часто завозять битими зі США. Вартість комплекту вживаних дверей на Nissan X-Trail (Rogue) – близько 2000 доларів США.

Дивіться відео про Nissan X-Trail (Rogue) зі США:

Нагадаємо, як шукати запчастини для свого автомобіля.