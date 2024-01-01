В Херсоне против старых тополей выставят Zetor и Heizohack

Технику в таком комплекте городу приобрело Японское правительственное агентство по международному сотрудничеству Japan internanional cooperation agency (jica). Как сообщил на своей ФБ-странице начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, техника уже поставлена на баланс в коммунальном предприятии "Парки Херсона".

С фото видно, что поступил универсальный трактор Zetor Forterra 135, результативность которого в сельском хозяйстве и городских службах озеленения и ландшафта не поддается сомнению. Он на уровне всех стандартов соответствует производственным вызовам по мощности, экономичности и комфорту механизатора.

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Его 4-цилиндровый дизельный двигатель выдает 136 л.с. Силовой потенциал здесь достигает хороших высот благодаря удачно подобранной трансмиссии: 24 передачи вперед и 18 назад обеспечивают точную адаптацию к различным условиям работы и нагрузкам.

Подъемная гидравлическая сила задней навески до 8 тонн позволяет работать с тяжелым навесным оборудованием. Правда, в подаренной японцами комплектации задействовано как гидравлическую систему, так и вал отбора мощности поскольку прицепная дробилка древесины кроме блока измельчителя имеет еще и кран-манипулятор.

Фото: мэрия Херсона

Измельчитель Heizohack НМ 8-400 KFL на одноосном шасси с дышлом и тормозами в операционном режиме фиксируется на два гидравлических аутригера (опоры).

В комплект также входит кран-погрузчик BMF 840 собственной массой 1 250 кг и джойстиковым управлением. Он на вылете стрелы 4 м способен поднимать и загружать на рабочий стол измельчителя бревна массой 1 390 кг. Грузоподъемность на вылете стрелы 8,4 м – 520 кг.

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Измельчитель предусматривает крановую подачу материала. Производительность дробилки (см. демонстрационное видео внизу) в выработке щепы (щепок) колеблется в диапазоне 30–50 куб. м/ч или 7-10 т/ч.

Дробилка Heizohack может перерабатывать в щепу стволы деревьев диаметром до 400 мм, а также любых отходов древесины различных размеров и форм, которых в городе более чем достаточно.

Фото: мэрия Херсона

В свое время Херсон был обильно засажен тополями, возраст которых достаточно короткий. Проблема аварийных деревьев приобрела актуальность еще до полномасштабной войны. Сейчас больные, аварийные или перезрелые деревья будут вырезаться и активно на месте измельчаться в щепу, применение которой найдется.