У Херсоні проти старих тополь виставлять Zetor і Heizohack

Техніку в такому комплекті місту придбало Японське урядове агентство з міжнародного співробітництва Japan internanional cooperation agency (jica). Як повідомив на своїй ФБ-сторінці начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, техніку вже поставлено на баланс у комунальному підприємстві "Парки Херсона".

З фото видно, що надійшов універсальний трактор Zetor Forterra 135, результативність якого у сільському господарстві та міських службах озеленення й ландшафту не піддається сумніву. Він на рівні усіх стандартів відповідає виробничим викликам сьогодення за потужністю, економічністю та комфортом механізатора.

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Його 4-циліндровий дизельний двигун видає 136 к.с. Силовий потенціал тут досягає гарних висот завдяки вдало підібраній трансмісії: 24 передачі вперед і 18 назад забезпечують точну адаптацію до різних умов роботи та навантажень.

Підйомна гідравлічна сила задньої навіски до 8 тонн дозволяє працювати з важким навісним обладнанням. Щоправда, в подарованій японцями комплектації задіяно як гідравлічну систему, так і вал відбору потужності оскільки причіпна дробарка деревини окрім блоку подрібнювача має ще й кран-маніпулятор.

Фото: мерія Херсона

Подрібнювач Heizohack НМ 8-400 KFL на одновісному шасі з дишлом та гальмами в операційному режимі фіксується на два гідравлічні аутригери (опори).

В комплект також входить кран-навантажувач BMF 840 власною масою 1 250 кг та джойстиковим управлінням. Він на вильоті стріли 4 м спроможний підіймати й завантажувати на робочий стіл подрібнювача колоди масою 1 390 кг. Вантажність на вильоті стріли 8,4 м – 520 кг.

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Подрібнювач передбачає кранову подачу матеріалу. Продуктивність дробарки (див. демонстраційне відео внизу) у виробленні щепи (трісок) коливається в діапазоні 30–50 куб. м/год або 7-10 т/год.

Дробарка Heizohack може переробляти в щепу стовбури дерев діаметром до 400 мм, а також будь-яких відходів деревини різних розмірів і форм, яких у місті більш достатньо.

Фото: мерія Херсона

Свого часу Херсон був рясно засаджений тополями, вік яких досить короткий. Проблема аварійних дерев набула актуальності ще до повномасштабної війни. Нині хворі, аварійні чи перестиглі дерева будуть вирізатися та активно на місці подрібнюватиметься в щепу, застосування якій найдеться.