Для Києва закупили фермерські китайські трактори

Вся куплена "Київзеленбудом" техніка вже на балансі підприємств компанії, де фізичний стан парку на 70%, а подекуди й на 90% зношений. Про введення в роботу сучасних машин йдеться у повідомленні на сайті об'єднання.

Нова техніка покликана відновити потенціал машинно-тракторних парків, покращити результативність і водночас поліпшити умови праці механізаторів. В час дефіциту техніки та кадрів це дуже важливо.

Читайте також Трактори в Європі виявились нікому не потрібними

Окрім цього, надходження в підприємства нових машин сприятиме операційній безпеці техніки та людей.

З відео та фото видно, що в зеленій кольористиці надійшли китайські трактори Zoomlion RN1104. Машини класу тяги 2 розроблялися під потреби фермерських господарств на сільгоспроботах – в полі та на фермах. Комунальним службам для догляду за парками, вулицями та дорогами вони також підходять.

В моторній ніші стоїть 110-сильний 4-циліндровий двигун Yuchai з турбонаддувом та системою прямого впорскування з електронним управлінням Bosch. Це поліпшений аналог білоруської тракторної техніки МТЗ, як от Belarus-1025.4, доступ якій на український ринок заблоковано.

До речі, у столичних комунальників основу тракторного парку складають саме фізично зношені старезні "Бєларуси". Їм на заміну приходять китайські трактори Zoomlion, що за своїми властивостями не поступаються білоруським машинам та багато в чому їх перевершують.

Читайте також За перший в Україні трактор Lovol P4110 запросили 43 тисячі доларів

Для механізатора в салоні створено комфортне робоче місце з добре продуманою ергономікою. Окрім зручного пневмосидіння та зручного розташування органів управління, тут в стандартну комплектацію входить кондиціонер.

Заслуговує на увагу й повнопривідний екскаватор-навантажувач MecalacTLB 870, родовід якого тягнеться від легендарних машин Terex такої ж 870-ї моделі. "Зеленбуд" придбав їх дві одиниці.

В екскаваційному режимі з ковшем об’ємом 0,2 куб. м максимальна глибина копання 5,81 м. У глибину він може копати до 6,63 м. А ось фронтальний ківш має у п’ять разів більший обсяг - 1,0 куб. м.

Звісно привід усього навісного інструментарію тут гідравлічний. Помпову станцію живить Perkins 1044С-44Т потужністю 93,8 к.с.

Читайте також На тернопільські поля закупили гусеничні трактори масою 18 тонн: що вони робитимуть

Щодо комфорту в кабіні, то тут все на рівні сучасних світових стандартів з вдалою ергономікою як в ходовому режимі, так і в операційному з фронтальною чи кормовою навіскою.

Щоправда, в які саме свої підприємства віддали придбану техніку та в якій кількості, не повідомляється.