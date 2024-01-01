Для Киева закупили фермерские китайские тракторы

Вся купленная "Киевзеленстроем" техника уже на балансе предприятий компании, где физическое состояние парка на 70%, а иногда и на 90% изношено. О введении в работу современных машин говорится в сообщении на сайте объединения.

Новая техника призвана восстановить потенциал машинно-тракторных парков, поднять производительность и одновременно улучшить условия труда механизаторов. Во время дефицита техники и кадров это очень важно.

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Кроме этого, поступление в предприятия новых машин будет способствовать операционной безопасности техники и людей.

Из видео и фото видно, что в зеленой колористике поступили китайские тракторы Zoomlion RN1104. Машины класса тяги 2 разрабатывались под нужды фермерских хозяйств на сельхозработах – в поле и на фермах. Коммунальным службам для ухода за парками, улицами и дорогами они также подходят.

В моторной нише стоит 110-сильный 4-цилиндровый двигатель Yuchai с турбонаддувом и системой прямого впрыска с электронным управлением Bosch. Это улучшенный аналог белорусской тракторной техники МТЗ, вроде Belarus-1025.4, доступ которой на украинский рынок заблокирован.

Кстати, у столичных коммунальщиков основу тракторного парка составляют именно физически изношенные старые "Беларусы". Им на замену приходят китайские тракторы Zoomlion, что по своим характеристикам не уступают белорусским машинам и во многом их превосходят.

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Для механизатора в салоне создано комфортное рабочее место с хорошо продуманной эргономикой. Кроме удобного пневмосиденья и эргономичного расположения органов управления, здесь в стандартную комплектацию входит кондиционер.

Заслуживает внимания и полноприводный экскаватор-погрузчик MecalacTLB 870, родословная которого тянется от легендарных машин Terex такой же 870-й модели. "Зеленстрой" приобрел их две единицы.

В экскавационном режиме с ковшом объемом 0,2 куб. м максимальная глубина копания 5,81 м. В глубину он может копать до 6,63 м. А вот фронтальный ковш имеет в пять раз больший объем - 1,0 куб. м.

Привод всего навесного инструментария здесь гидравлический. Помповую станцию и ходовую поддерживает Perkins 1044С-44Т мощностью 93,8 л.с.

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Относительно комфорта в кабине, то все на уровне современных мировых стандартов с удачной эргономикой как в ходовом режиме, так и в операционном с фронтальной или кормовой навеской.

Правда, в какие именно свои предприятия отдали приобретенную технику и в каком количестве, в "Киевзеленстрое" не сообщают.