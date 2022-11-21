Дилерский центр французских автомобилей Peugeot и Citroen «Ампир» открыл свои двери для посетителей и готов записывать на сервисное обслуживание. Этот дилер также поддерживает программу бесплатного ремонта государственных и коммунальных автомобилей указанных брендов.

Дилерский центр Peugeot и Citroen в Херсоне возобновляет свою работу. Автодилер находится по адресу Новониколаевское шоссе, 7а, рядом с большой транспортной развязкой и автовокзалом.

Теперь можно посетить автосалон и заказать новенькое авто в производство. Авторизированный сервис по обслуживанию и ремонту автомобилей имеет 8 подъемников для обслуживания, что позволяет обслуживать до 50 авто в день.

Кстати , разрушенный россиянами автосалон Skoda в Запорожье начал работать по новому адресу.

Ампир также поддерживает программу бесплатного сервисного обслуживания и ремонта автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Все ремонтные работы проводятся на средства ООО "Пежо Ситроен Украина". Действие данной программы распространяется на следующие категории авто: скорая медицинская помощь, служба национальной полиции, аварийные службы, коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.д.

Официальный импортер автомобилей “Пежо Ситроен Украина” проводит работы по налаживанию всех рабочих процессов дилерского центра Ампир в Херсоне. Совместными усилиями в ближайшее время будут возобновлены бесперебойные поставки запасных частей и комплектующих для автомобилей. Также будут разработаны надежные логистические маршруты для поставок новых автомобилей в салон, чтобы каждый клиент мог получить новый автомобиль в установленные сроки поставки.